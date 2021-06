Zaradi nesreče na primorski avtocesti oviran promet

Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila po osmi uri, je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas. Vozite previdno, nastajajo zastoji. Kolona vozil je dolga že štiri kilometre, sporočajo iz Prometnoinformacijskega centra za državne ceste.



Na mejnih prehodih s Hrvaško je povečan promet. Zastoji nastajajo pri izstopu in vstopu v Slovenijo. Na izstop iz države se na mejnem prehodu Dobovec čaka eno uro, prav tako na mejnem prehodu zgornji Leskovec. Na mejnem prehodu Gruškovje se na izstop iz države čaka do eno uro, na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Metlika, Petrina, Slovenska vas in Vinica pa do pol ure.



Za vstop v Slovenijo se na mejnih prehodih Dragonja in Jelšane čaka do pol ure.



Zaradi prireditev bo danes na cesti Novo mesto - Metlika zaprt odsek Dolnja Težka Voda - Jugorje pri Metliki, in sicer med 12. in 20. uro in jutri med 6. in 21. uro. Obvoz bo urejen.



Na cesti Črna na Koroškem - Mežica bo zaradi rekonstrukcije ceste zaprt odsek Žerjav - Mežica predvidoma do 15. ure. Obvoz bo urejen.



