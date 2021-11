Zaradi visokih cen ogrevanja v Mariboru razrešili direktorja Energetike

Mariborski župan Saša Arsenovič je popoldne sklical sestanek vodij svetniških skupin, s katerimi so govorili o možnih ukrepih zaradi visokih cen ogrevanja v mestni občini, ki so trenutno celo najvišje v Sloveniji. Zaradi nastalih razmer je nadzorni svet Energetike Maribor danes razrešil dolgoletnega direktorja Energetike Maribor Alana Perca.

Kot je po sestanku povedal Arsenovič, je do srečanja svetniških skupin prišlo zaradi težav v poslovanju Energetike Maribor, na katere mestna politika ni imela vpliva. Po njegovih besedah je prišlo do bistvenih sprememb pri pričakovanih poslovnih rezultatih podjetja, glede na to, kar je vodstvo predstavilo na septembrski in pozneje na novembrski seji nadzornega sveta.

»Pričakovani rezultati so namreč šli proti minusu v višini treh do štirih milijonov evrov na ravni skupine. Percu smo v petek na sestanku z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem dali možnost, da pojasni izzive, ki so povezani z dvigom cen energentov na trgih, ter poslovne odločitve, ki so bile napačno sprejete,« je dejal župan.

Vrtovec se je po Arsenovičevih besedah odzval na način, da se bo država na trenutno problematiko glede višanja cen energentov in s tem vse dražjega ogrevanja odzvala ne le zaradi Maribora, pač pa na ravni vse države. To naj bi storili s t. i. energetskim vavčerjem, najverjetneje v višini 150 evrov, in s pomočjo upokojencem z najnižjimi pokojninami.

Ker se v Mariboru zavedajo, da to ne bo dovolj, so na današnjem sestanku iskali tudi možne rešitve za Energetiko Maribor, saj si glede na sicer dobro poslovanje vseh ostalih podjetij znotraj mestnega holdinga ne želijo rdečih številk. Kot je povedal župan, bo zato holding tistim, ki bodo to želeli, omogočil obročno odplačevanje razlike med lansko in letošnjo ceno ogrevanja v mesecih izven kurilne sezone.

Predlagani vavčevrji za ogrevanje

»Če je bila lani položnica za ogrevanje 40 evrov in bi letos bila 100, bodo uporabniki 120 evrov za meseca december in januar lahko obročno plačali v času med aprilom in septembrom. S tem bo cena za ogrevanje v zimskem času celo nižja kot v večini slovenskih mest,« je dejal Arsenovič. Ta bo na seji mestnega sveta predlagal tudi delitev vavčerjev z denarjem iz mestnega proračuna.

Višine mestnega vavčerja za zdaj po njegovem še niso uskladili, bo pa ta znašal med deset in 15 evri, prav tako še ni povsem jasno, ali bo namenjen vsem, ali le tistim občanom, ki so priključeni na ogrevanje preko Energetike Maribor. V zadnjem primeru gre za okoli 13.000 gospodinjstev oziroma 40.000 občanov.

Glede razrešitve Perca je župan še povedal, da rešitve za znosnejše cene ogrevanja, ki jih je dal na mizo slednji, ne bi reševale poslovanja podjetja. Ob tem je Percu očital, da klub uspešnem 12-letnem vodenju tega javnega podjetja ni poskrbel za različne energetske vire, tako da je ogrevanje odvisno skoraj izključno od plina.

»Energetiko v prihodnje čakajo novi izzivi in verjamem, da bomo na razpisu, ki ga bo nadzorni svet izvedel v najkrajšem času, dobili takšnega novega direktorja, ki se bo ukvarjal samo z energetiko,« je dejal župan . Dodal je, da je Perca začasno zamenjal direktor holdinga javnih podjetij Andrej Rihter. Ob tem je zanikal, da Percu niso dovolili udeležbe na današnji seji, je pa dejal, da nanjo ni bil povabljen.

V opoziciji nad rešitvami niso navdušeni. Mestni svetnik LPR Stojan Auer je za nastale razmere v podjetju okrivil tudi nadzornike, prav tako se jim ukrepi za razbremenitev občanov zdijo odločno prešibki, saj je stiska ljudi po njegovem zelo velika.

»Nekateri bodo zdaj deležni nekih minimalnih vavčerjev, pa še to le tisti, ki so priklopljeni na energetiko. Menimo, da bi bilo potrebno pomagati vsem v Mariboru, saj smo dolžni poskrbeti za vse občane, ne le za tiste, ki so jih prizadele napake uprave podjetja. Holding jim daje le možnost obročnega odplačila, tako da bodo napake v vsakem primeru morali plačati občani sami,« je dejal Auer.