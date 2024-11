Preiskovalna komisija DZ: Zaslišanje predsednika vlade ni potrebno

Zaslišanje predsednika vlade pred preiskovalno komisijo, ki preiskuje sume vpletanja politike v policijo, po mnenju predsednika komisije Aleša Rezarja iz Gibanja Svoboda ni potrebno. Komisija je ugotovila, da premier ni vplival na spremembo datuma aretacije vohunov, je poročala STA.

Kot smo že pisali, da sta nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav na tajnem delu pričanja pred preiskovalno komisijo obtožila Roberta Goloba, da je vplival na datum aretacije ruskih vohunov.

Aleš Rezar ima pričanje Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava za lažno. FOTO: Blaž Samec/Delo

Njuno pričanje je Rezar danes označil za lažno, motiv za to pa je bila »ali diskreditacija najvišjega političnega akterja, predsednika vlade, ali celo vplivanje na potek sodnega procesa aretacije vohunov, torej ščitenje ruskih vohunov, kar je še veliko bolj skrb vzbujajoče«.

Parlamentarna preiskovalna komisija je danes sprejela vmesno poročilo, njegove ugotovitve pa so po Rezarjevih besedah, da od 18. novembra 2022 do izvedene aretacije ruskih vohunov 5. decembra istega leta ni bilo komunikacijske sledi med predsednikom vlade in direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joškom Kadivnikom, ki naj bi jo izpričala Bobnarjeva in Lindav.

Datum aretacije je bil vedno en sam in se ni spreminjal, je navedel Rezar in dodal, da je bil določen na podlagi operativno-taktičnih razlogov in usklajen s tujo obveščevalno agencijo.

Opozicijski člani parlamentarne preiskovalne komisije so današnjo sejo obstruirali.

Preložitev po Rezarjevih besedah nesmisel

To, da je bil datum aretacije preložen, da ne bi zasenčil poreferendumskega dne, kakor sta trdila Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav, je po Rezarjevih besedah nesmisel. »Sova ne izvaja tiskovnih konferenc po izvedeni operaciji in tajno delo opazovanja komunikacijskih mrež nadaljuje tudi po operaciji, zato ta informacija na tisti dan nikakor ne bi dosegla medijev in je kot taka z vidika motiva ovržena,« je po poročanju STA dejal Aleš Rezar.

»Zaključek vmesnega poročila je, da predsednik vlade pravzaprav nikoli ni imel možnosti vplivati na operativno-taktične detajle in s tem zamakniti termina izvedbe operacije,« je dodal predsednik preiskovalne komisije in sklenil, da »se pogovarjamo o dokazano lažnivih obtožbah Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava«.

Opozicijski člani parlamentarne preiskovalne komisije so današnjo sejo obstruirali, saj niso bili seznanjeni z vsebino vmesnega poročila. Predsedniku komisije in koaliciji so očitali hitenje s sprejemanjem vmesnega poročila. Aleš Rezar pa je potezo opozicije označil za politični teater.