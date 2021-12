Zastrupljajo sebe, svoje otroke in vso vas

V nadaljevanju preberite:

Najnovejše epidemiološke študije poročajo o negativnih izidih v času nosečnosti, vse od zastoja rasti ploda, nizke porodne teže do spontanih splavov in prezgodnjih porodov. Po podatkih Mednarodne agencije za raziskave raka so nekatera onesnaževala, ki nastanejo kot posledica nezakonitega kurjenja, lahko tudi rakotvorna. Raziskovalci so izračunali, da onesnaženemu zunanjemu zraku lahko pripišemo 20 odstotkov smrti zaradi srčne in možganske kapi, 16 odstotkov zaradi pljučnega raka, 13 odstotkov zaradi okužb dihal in 11 odstotkov zaradi drugih pljučnih bolezni.