Valicon: Zaupanje v policijo in predsednika republike močno upadlo

Slovenci so od marca največ zaupanja izgubili v policijo, predsednika republike, zdravstvo in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je pokazala raziskava družbe Valicon. Med poklici pa je zaznala občuten upad zaupanja v policiste, učitelje, TV voditelje in zdravnike. Najbolj zaupanja vredna institucija so mala slovenska podjetja.

Družba Valicon je do ugotovitev prišla z raziskavo Ogledalo Slovenije, ki jo izvaja od decembra 2012. Kot so zapisali v sporočilu za medije, je tokratna meritev pokazala, da so najbolj zaupanja vredna institucija mala slovenska podjetja s stopnjo zaupanja 63.

Če bi vsi odgovorili, da nekomu zelo zaupajo, bi bila stopnja enaka 100. Nasprotno bi veljajo, če bi vsi odgovorili, da nekomu sploh ne zaupajo, v tem primeru bi bila stopnja zaupanja -100, so način merjenja zaupanja obrazložili v Valiconu.

Na drugem mestu lestvice najbolj zaupanja vrednih institucij je civilna zaščita, s stopnjo zaupanja 50 (padec za deset točk). Na tretjem mestu je »podjetje, organizacija, v kateri delujete« s stopnjo zaupanja 45. Sledijo šolstvo, spletne trgovine, velika slovenska podjetja ter trgovine oz. trgovska podjetja. Pozitivno stopnjo zaupanja imata še vojska in zdravstvo, a glede na marec sta oba izgubila precej zaupanja. Vojska je izgubila 11 točk, zdravstvo pa 19 točk in je s stopnjo zaupanja štiri na isti ravni kot pred epidemijo novembra 2019.

Policija je sploh prvič, odkar Valicon izvaja raziskavo, padla v območje negativne stopnje zaupanja, ta znaša -7, izgubila pa je 21 točk glede na raziskavo marca. Občutnejši padec zaupanja beleži tudi NIJZ, ki je izgubil 17 točk in je zdaj s stopnjo zaupanja -22 na 16. mestu med 28 merjenimi institucijami. Občuten padec, za 22 točk, je doživel tudi predsednik republike s stopnjo zaupanja -39, kar je najnižji rezultat do zdaj. Zaupanje pa je za 10 točk zraslo predsedniku državnega zbora in ima tokrat stopnjo zaupanja -38.

Vlada na dnu lestvice

Na dnu lestvice so mediji (stopnja zaupanja -42), stranke opozicije (-45), cerkev (-55), vlada (-62), stranke vladne koalicije (-64), predsednik vlade (-64). Na zadnjem mestu vztraja državni zbor (stopnja zaupanja -68).

Pri poklicih je glede na raziskavo iz marca vrstni red na vrhu nespremenjen, najbolj zaupanja vredni ostajajo gasilci, sledijo medicinske sestre. Tretje mesto tokrat zasedajo (mali) podjetniki, predvsem zaradi občutnejšega padca zaupanja v znanstvenike, ki so v primerjavi z marčevsko raziskavo izgubili devet točk. Na dnu lestvice so »politiki na splošno,« sledijo ministri, državni uradniki in duhovniki.

Občuten padec zaupanja so doživeli učitelji (-15 točk) in zdravniki (-14), TV voditelji (-15), pa tudi vojaki (-11), odvetniki (-10) ter sindikalisti (-9). Najbolj občuten padec zaupanja pa sicer beležijo policisti (-19 točk). Rast zaupanja je uspela sodnikom (+5 točk), njihova stopnja zaupanja je sicer še vedno negativna, in sicer (-20).

Valicon je raziskavo izvedel med 8. in 13. oktobrom na reprezentativnem vzorcu 1014 oseb.