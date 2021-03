Zavrnili poravnavo ob grožnji s 120-milijonsko tožbo

V nadaljevanju preberite:

Po naših informacijah so odgovor naše strani Britanci že dobili. V predlagano poravnavo slovenska stran po neuradnih informacijah ni privolila. Na državnem odvetništvu so redkobesedni. »Pojasnjujemo, da bo Republika Slovenija pravočasno, v sporazumno dogovorjenem roku, nasprotno stranko obvestila o svojem stališču. Ker so pogajanja o morebitni sporazumni rešitvi spora še vedno zaupne narave, vam več informacij ne moremo posredovati,« so odgovorili.