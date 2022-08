Zavrnjena edina ponudba na razpisu za odkup pšenice

Edina ponudba, ki jo je Zavod za blagovne rezerve RS prejel za razširjeni odkup 40.000 ton pšenice letine 2022 za človeško prehrano, je nedopustna. Kot so pojasnili na zavodu, ponudnik ni predložil finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, kar je bila obvezna zahteva. Zavod tako naročila ni oddal.

Zavod za blagovne rezerve je zaključil redne postopke pregleda prejete ponudbe za razširjen odkup pšenice letnika 2022, skladno z zakonom o javnem naročanju pa je ponudbo edinega ponudnika zavrnil, saj ta ni predložil zahtevanega finančnega zavarovanja, so zapisali v sporočilu za javnost.

Naročilo, 19. julija objavljeno tudi v uradnem listu EU, se je nanašalo na nakup do 14.000 ton pšenice in do 26.000 ton pšenice z obveznostjo skladiščenja na območju Slovenije. Ocenjena skupna vrednost naročila brez DDV znaša 12,4 milijona evrov, in sicer prvega sklopa 4,2 milijona evrov in drugega sklopa 8,2 milijona evrov. Rok za oddajo ponudb se je iztekel 16. avgusta.

Na javno naročilo je prispela ena ponudba za drugi sklop, torej za nakup do 26.000 ton pšenice z obveznostjo skladiščenja na območju Slovenije za eno leto z možnostjo podaljšanja za še eno leto.

Odločitev o časovnem načrtu morebitne ponovitve razširjenega odkupa pšenice na zavodu še niso sprejeli. Kot so zatrdili, obstoječe zaloge pšenice v skladiščih zavoda zadoščajo večmesečni preskrbi Slovenije v primeru, da bi se zaradi izrednih okoliščin morale začeti sproščati državne blagovne rezerve.