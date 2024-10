Zdaj so vsi poslanci zadovoljni, da referenduma o Jek 2 ne bo

Odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno sprejel predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Jutri bodo poslanci na plenarni seji dokončno razveljavili izpeljavo posvetovalnega referenduma o Jek 2.

Državni zbor je z veliko večino 10. oktobra sprejel odlok o razpisu posvetovalnega referenduma, ki bi moral biti 24. novembra. Po nizu dogodkov, ki so močno zamajali pozitiven izid referenduma, so parlamentarne stranke brez Levice sledile ponedeljkovem predlogu za preklic referenduma. V torek je kar 79 poslancev Svobode, SDS, Nove Slovenije in SD vložilo predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma.

Vse štiri stranke zavračajo očitke, da postopek sprejema odloka o razpisu posvetovalnega referenduma ni bil izpeljan pravno korektno, ker naj bi predhodno vprašanje za posvetovalni referendum predstavljala sprejeta resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Večina poslancev je izglasovala vprašanje »Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?«

Državni zbor se je pred začetkom referendumske kampanje soočil z več pobudami za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka o razpisu referenduma. Pobudo je vložila neparlamentarna stranka Vesna, kasneje pa še okoljevarstvene organizacije. Pobudniki ustavne presoje so zatrjevali, da je referendumsko vprašanje sugestivno, saj da vsebuje interpretacijo vprašanja, ki volivcem neposredno sugerira odgovor nanj. Zakonodajno pravna služba državnega zbora je sicer ocenila, da je tako oblikovano referendumsko vprašanje jasno opredeljeno in pomensko določno, ter da ni sugestivno ali zavajujoče.

Vseeno pa je 79 poslancev državnega zbora, ki je podprlo razveljavitev referendumskega odloka, prisluhnilo vsem pomislekom, ki so se pojavljali glede referenduma, zato menijo, da se postavlja »utemeljen dvom v to, ali se lahko volivci v navedenih okoliščinah informirano, avtonomno in dogovorno odločajo o tako pomembnem dolgoročnem vprašanju, kot je oskrba z električno energijo«.

Seja odbora državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je minila skoraj brez razprave. Nataša Sukič iz Levice je pojasnila, da je v stranki, ki ni bila del tako imenovane jedrske koalicije v državnem zboru, polovica članov za projekt Jek 2, polovica pa proti. Miroslav Gregorič iz Svobode pa je vesel, da nepotrebnega in zavajujočega referenduma ne bo. Za razveljavitev odloka o razpisu referenduma je glasovalo vseh 15 navzočih članov odbora.