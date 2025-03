Tri reforme prioriteta, o obrambi pa bo govor aprila

V nadaljevanju preberite:

Potrdili smo zaveze do ljudi, cilji so skupni in jih do konca mandata lahko dosežemo, kar bo najboljša popotnica, s katero se koalicija lahko suvereno poda na naslednje volitve v potrditev drugega mandata, je premier Robert Golob optimističen glede poteka treh ključnih reform te vlade – zdravstvene, pokojninske in stanovanjske. Kljub geopolitičnim razmeram in temam, ki so v teh dneh na mednarodnem parketu najbolj aktualne, o obrambnih izdatkih in s tem povezanimi zadevami na veliko začudenje javnosti na vrhu koalicije ni bilo govora.

Med področji, ki po besedah Roberta Goloba zadevajo vse generacije, je krepitev javnega zdravstvenega sistema.