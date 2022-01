Zdravniki pričakujejo, da jih pacienti ne žalijo

Na pobudo številnih zdravnikov, ki se vsakodnevno srečujejo z nespoštovanjem in grožnjami bolnikov, je koordinacija zdravniških organizacij posredovala medijem izjavo za javnost, v kateri je zapisano, da zdravniki prosijo in pričakujejo, da jih bolniki, ki pridejo po pomoč prostovoljno, tudi zaradi covida-19, obravnavajo brez žalitev in groženj.

Pismo so v imenu več kot 8300 slovenskih zdravnikov podpisali prof. dr. Radko Komadina, predsednik Zdravniškega društva Slovenije, prof. dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, Miha Lukač, predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, in Konrad Kuštrin, predsednik zdravniškega sindikata Fides.

Izjavo navajamo v celoti:

Izjava za javnost »V zadnjem času se zdravniki vedno pogosteje srečujemo z nespoštovanjem in grožnjami s strani bolnikov. Zdravniški poklic se od večine drugih intelektualnih poklicev razlikuje v tem, da moramo svoje znanje, da ohranimo zdravniško licenco, potrjevati vsakih sedem let. Pridobljeno znanje temelji na dosežkih moderne, zahodne, uradne medicinske znanosti, pri čemer smo zdravniki vse pogosteje uspešni tudi pri težkih boleznih, ki so še pred nekaj leti pomenile smrtno grožnjo bolnikom. Pacienti se po pomoč zdravnika obrnejo prostovoljno in nesprejemljivo je, da se pri tem vedejo žaljivo in nespoštljivo. Zato prosimo in pričakujemo, da nas bolniki, ki pridejo po pomoč prostovoljno, tudi zaradi virusa covid-19, obravnavajo brez žalitev in groženj.«

Ko je imel raka, je medicini verjel

Prof. dr. Radko Komadina, kirurg v celjski bolnišnici in predsednik Zdravniškega društva Slovenije, najstarejše zdravniške strokovne organizacije, je opisal lastno izkušnjo: »Bolnik, ki mu je zahodna, na znanosti utemeljena medicina doslej uspešno ozdravila dve vrsti raka, je zbolel za covidom. Ko sem ga vprašal po cepilnem statusu, se je razburil, češ da ga nimam kaj o tem spraševati, ker gre za zaroto. Podobnih reakcij je veliko. Težko je verjeti, da ljudje, ki so imeli od medicinske znanosti neposredno korist, saj bi brez nje že umrli, to isto znanost v primeru covida-19 zavračajo.«

Kirurg prof. dr. Radko Komadina: Bolni in poškodovani prihajajo v bolnišnice po pomoč prostovoljno, nato pa ne bi upoštevati pravil, ki v bolnišnicah veljajo. Zaradi njihove ozkosrčnosti lahko nekdo drug umre. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Izkušeni kirurg je povedal, da prihajajo bolni in poškodovani v bolnišnice po pomoč prostovoljno, nato pa ne bi upoštevali pravil, ki v bolnišnicah veljajo: »Možakar si je zlomil nogo. Pred vstopom v bolnišnico preverjamo pogoj PCT. To ga je razjezilo, saj da zlomljena noga nima povezave s covidom. In tako bi zaradi njegove ozkosrčnosti morda kdo umrl, če naše osebje ne bi vztrajalo, da ga testirajo.«

Iracionalno vedenje – pismo odvetnice

»Žal je tako, da tudi trikrat cepljeni lahko postane pozitiven na omikron. Ko to pri kom ugotovimo, nekatere to tako razbesni, da postanejo agresivni do zdravnikov in medicinskih sester. Kolikor mlajši so zdravniki in sestre, toliko lažje postanejo tarča agresivnega vedenja pacientov. Obnašajo se iracionalno, saj je dokazano, da cepljenje pomaga – v zelo visokem odstotku varuje pred hujšim potekom bolezni in smrtjo,« navede dr. Komadina. In še, da izobraženi ljudje niso izvzeti iz iracionalnega obnašanja.

»Na zdravniško društvo smo prejeli zaprosilo odvetnice za pojasnilo, katere škodljive sestavine vsebuje posamezno cepivo. Pismo je napisano na petih straneh, kjer odvetnica poimensko našteva, katera substanca bi lahko bila škodljiva, in nas sprašuje, ali Slovenija lahko predpiše obvezno cepljenje za cepiva, katerih sestavine ogrožajo zdravje ljudi. Zahtevala je, da z njenim pismom seznanimo vse zdravnike. Zdravniki nismo pristojni za odgovor, zato smo odvetnico preusmerili na javno agencijo za zdravila. A se vendarle vprašam, kako je možno, da izobražena oseba piše takšne neumnosti? Neumnosti, ki nas bremenijo in nekatere tudi ustrahujejo,« je dejal prof. Komadina, ki je povedal, da so tudi njemu že konkretno grozili: »Ko me potrebujejo, pa pridejo.«

Za vse, ki zdravnikom in znanstveno podprti medicini ne verjamejo, ima nasvet: »Če bolj verjamete googlu, pojdite k dr. Googlu!«

Svojci ne prevzamejo bolnikov

Ob tem dr. Komadina pripoveduje tudi neverjetno zgodbo iz vsakdanje bolnišnične prakse. »V celjski bolnišnici smo danes zjutraj ugotovili, da bi nekaj pacientov, ki so bili sprejeti zaradi covida, že lahko šlo domov. Vendar jih njihovi domači nočejo prevzeti v domačo oskrbo, ker doma niso cepljeni in se bojijo, da jih bo svojec okužil. Zdravstvo mora njihovo oskrbo v bolnišnici plačevati, ob tem pa je vedno več covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnico. Zaradi tega kmalu ne bomo mogli več operirati bolnikov z rakom, ob tem pa imamo bolnike, ki so že dovolj zdravi za domov, a jih svojci nočejo prevzeti,« je povedal prof. dr. Komadina.

Ohraniti ustrezno raven vedenja

Igor Dovnik, pediater iz Maribora, sam sicer nima slabih izkušenj s pacienti. »Kot pediater imam srečo, ker so moji pacienti miroljubni in do mene prijazni. A marsikateri kolega v osnovnem zdravstvu ima tudi slabe izkušnje. Določen delež ljudi na primeru korone ne verjame v sodobno znanost. Vprašanje je, kako sploh lahko pomagaš pacientu, ki ne verjame?« se sprašuje dr. Dovnik.

Določen delež ljudi na primeru korone ne verjame v sodobno znanost. Vprašanje je, kako sploh lahko pomagaš pacientu, ki ne verjame, se sprašuje pediater Igor Dovnik. FOTO: Jože Suhadolnik /Delo

Psihološki mehanizem je pri nekaterih ljudeh izražen tako, da hkrati zanikajo obstoj virusa in hkrati – ko so okuženi – jih je strah in poiščejo pomoč. »To dvoje nasprotnih si čustev jih pahne v osebno stisko, zaradi katere se začnejo neustrezno odzivati: žalijo, agresivni so in podobno. A vse ima svoje meje. Tudi zdravniki imamo svoje stiske, ki se zdaj poglabljajo. Zaradi razmer, v katerih delamo, ki jih nismo navajeni in niso optimalne za naše delo, se tudi mi kdaj odzivamo neprimerno. Dobro bi bilo, če bi kljub vsemu vsem – pacientom in zdravstvenemu osebju – uspelo ohraniti ustrezno raven komunikacije in obnašanja,« sklene pediater Igor Dovnik v imenu strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov.