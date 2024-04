Zdravnikom stavka ni v čast, a vztrajajo pri svojem stebru

V ponedeljek se je sestala Koordinacija zdravniških organizacij, na kateri so se odločili pripraviti skupno izjavo, ki ponazarja stanje po stotih dneh stavke. »Ta številka nam ni v čast, ampak zanjo nismo krivi zdravniki,« je povedal Damjan Polh, predsednik Fidesa, in s prstom pokazal na vlado, ker ni uresničila podpisanih zavez.

Iz izjave, ki so jo podpisali Mladi zdravniki Slovenije, sindikat Praktik.um, Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije ter sindikat Fides, je razvidno, da se z dosedanjim ravnanjem vlade škoda ne povzroča le zdravnikom, ampak tudi javnemu zdravstvu in pacientom že danes, predvsem pa prihodnjim generacijam. Množični odhodi zdravnikov pa da bi za javno zdravstvo in prebivalce Slovenije pomenili katastrofo.

»Ob zmanjšanem zanimanju za razpisane specializacije v javnem zdravstvu teh čez deset let v Sloveniji ne bomo več poznali,« opozarjajo. Nesmiselni ukrepi, ki jih po njihovem mnenju sprejema vlada, ne bodo rešili slovenskega zdravstva, ampak ga bodo potisnili čez rob.

»S to izjavo pozivamo vlado, hkrati pa ohranjamo trdnost, enotnost in odločnost zdravništva,« je pojasnil prvi mož Fidesa.

Koordinacija zdravniških organizacij je kritična do nesmiselnih ukrepov vlade. V zdravništvu ohranjajo trdnost, odločnost in enotnost. V skupnih stebrnih pogajanjih se ne vidijo.

Neto izvozniki zdravnikov

Predstavnica Mladih zdravnikov Slovenije Alenka Bahovec je dejala, da z grozo opazujejo vedenje vlade in s pesimizmom zrejo v prihodnost, saj zdravstveni sistem propada pred našimi očmi: »Ob neustreznem plačilu za odgovornost in neustreznih razmerah za delo razumemo kolege, ki se odločijo zapustiti naš sistem.« Tudi kolegica, ki je bila del ekipe Mladih zdravnikov, je pred nedavnim odšla v Avstrijo.

Podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije Boštjan Kersnič je poudaril, da Slovenija postaja neto izvoznica zdravnikov in da jih je lani odšlo v Avstrijo in Nemčijo najmanj 25, za kar krivi razmere za delo. Da si zdravniki v prvi vrsti želijo predvsem dobrih razmer za delo, ki bi jim omogočile, da se lahko posvetijo bolniku, je bilo na današnji tiskovni konferenci večkrat izpostavljeno.

Na vprašanje, ali bi bili morda pripravljeni v pogajanjih z vlado – ta se nadaljujejo danes – dati zahteve za višje plače na stran, če bi se vlada zavezala k izboljšanju razmer za delo, je Damjan Polh odgovoril: »Tudi plače so del delovnih pogojev. Ker so nam pred letom ponudili zdravstveni steber, ki naj bi izražal vse specifike zdravstvenih poklicev, a od tega po letu in pol ni nič oziroma se bo zdravstveni steber omejil na plačno lestvico, ki je enaka za ves javni sektor, in na variabilni del plač, menimo, da je to odločno premalo, da bi bili zadovoljni samo s tem.«

Zdravniki bodo tako vztrajali pri ločenem zdravstvenem stebru. »Če bi nam vlada prisluhnila in imela namen, da kaj naredi, bi se danes že pogovarjali o finesah tega stebra. A takrat so zavezo za ta steber očitno podpisali s figo v žepu. Po letu in pol od stebra ni nič,« je spomnil Polh.

Med željami zdravništva je izpostavil možnost ekskluzivne pogodbe z višjo plačo – to pomeni, da bi zdravnik, ki bi jo podpisal, delal samo v javnem zavodu. Predlagali so tudi progresivno vrednotenje nadur in poseben dodatek za zdravnike, ki delajo v terciarni ustanovi. »Imamo veliko specifik, s katerim bi lahko napolnili zdravstveni steber, a nismo bili uslišani,« je dodal prvi mož Fidesa.

Novi vodja pogajalske skupine vlade je Denis Kordež Kot vodjo vladne pogajalske skupine za pogajanja z glavnim stavkovnim odborom Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je vlada danes razrešila Mirka Stoparja in na to mesto imenovala Denisa Kordeža, dosedanjega namestnika vodje, sicer državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje. Za novo namestnico vodje pogajalske skupine pa je bila namesto Kordeža imenovana državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec, poroča STA.

Trmasto vsak na svojem bregu

Polh je zatrdil, da v vseh dneh stavke niso stali križem rok, da so imeli ideje, a so vedno znova naleteli na zid. »Vladna pogajalska skupina se je z nami pogovarjala, ne pa pogajala, ker za pogajanja ni imela mandata, zato smo ostali tam, kjer smo bili na začetku. Trmasta je tudi vlada, ki vztraja pri svojem.«

Na pomislek, da so tudi zdravniki pri svojih zahtevah trmasto na svojem bregu, je Polh odgovoril, da imajo podatke o tem, kaj vse so ponujali, a je bilo vse zavrnjeno. »Tudi na stebrnih pogajanjih, ko smo se jih še udeleževali, smo dajali pobude, bili smo tri korake pred drugimi, pa iz vsega tega ni bilo nič.«

Vlada jih zavrača z argumentom, da se bodo dogovorili le, če bodo dogovori usklajeni z drugimi sindikati. »In to mantro ponavljajo, s tem, da so z dvema sindikatoma decembra podpisali sporazum, čeprav so vedeli, kaj so podpisali z nami: delajo se nevedne in naivne. Problem je, da se je vlada s podpisano zavezo sama ustrelila v koleno.«

Zakaj pa zdravniki zavračajo dogovore z drugimi sindikati? »Naše izkušnje so dolgoletne. Naši predlogi so bili na centralnih pogajanjih vedno povoženi. Že več let smo si prizadevali za odpravo stropa v sedanji plačni lestvici. Problem stropa je, da se je lestvica pomikala navzgor iz spodnjih plačnih razredov, zgornji so ostajali fiksni in vse skupaj se je stisnilo v nemogoče razmere. Vsak premik na tej plačni lestvici zdaj pomeni dodatna nesorazmerja,« je razloge, zakaj se ne vidijo na skupnih pogajanjih, pojasnil Polh.