Tudi Slovenija potrebuje svobodne zdravnike

V nadaljevanju preberite še:

Že v antiki so poznali artes liberalis, to je svobodne poklice, ki so temeljili na intelektualnem znanju: zdravnike, učitelje, odvetnike, arhitekte in inženirje, pojasnjuje pravnik dr. Šime Ivajnko s Pravne fakultete v Univerze v Mariboru. Našteti poklici so v državah EU še danes svobodni; pri nas pa je svoboden odvetniški poklic, zdravniški pa v zakonu nima podlage za to. Kakšna je v Evropi razlika med zdravnikom – javnim uslužbencem in zdravnikom – svobodnim strokovnjakom?