Zdravstveni dom Šentjur od nedelje brez nočne urgence

Zdravstveni dom (ZD) Šentjur bo v nedeljo zaradi začasne reorganizacije izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva spremenil lokacijo izvajanja nočnih dežurstev. Uvaja se skupno dežurno mesto v nočnem času, ki bo v Šmarju pri Jelšah. Kot je povedala direktorica doma Melita Tasić Ilić, je ta poteza posledica preobremenjenosti zdravnikov.

Pojasnila je, da je iz ZD Šentjur v zadnjem času odšla ena zdravnica družinske medicine, ki je kot razlog navedla, da ne želi več dežurati, ena zdravnica pa je v dolgotrajnem bolniškem staležu.

Po oceni Tasić Ilićeve problem ni samo odhod zdravnikov, temveč tudi to, da se zdravniki starajo in da nekateri ne dežurajo več.

Na vprašanje, koliko zdravnikov bi potrebovali, da bi se rešili kadrovske stiske, je direktorica odgovorila, da trenutno dežurstvo opravlja šest zdravnikov iz ZD Šentjur. »Če bi zdaj zaposlili dva ali tri zdravnike družinske medicine in če se držimo zakonodaje glede nadur, bi bilo to premalo, da bi opravili vse te številne nadure, ki jih je na mesec med 520 in 530,« je dejala Tasić Ilićeva.

Po njenih besedah se ZD Šentjur že nekaj časa srečuje s pomanjkanjem kadra in posledično s preobremenitvijo družinskih zdravnikov, ki s številnimi nadurami v sklopu zagotavljanja nujne medicinske pomoči presegajo zakonsko omejene ure. Posledično odpadajo redne ambulante družinske medicine, kar otežuje dostop bolnikov do izbranega osebnega zdravnika.

V nočnem času so potrebe prebivalstva po zdravniški oskrbi bistveno manjše. Po statističnih podatkih je bilo od januarja do septembra letos v nočnem času v ZD Šentjur povprečno 0,5 izvoza vozila urgentnega zdravnika in povprečno trije obiski v ambulanti nujne medicinske pomoči na noč.

Ker želijo v ZD Šentjur preprečiti nadaljnje odhode družinskih zdravnikov in še naprej poskrbeti za ustrezno delovanje ambulant družinske medicine, s tem pa bolnikom omogočati kakovostno zdravstveno oskrbo na primarni ravni, so v skladu z usmeritvami in navodili za organizacijo dela v javnih zdravstvenih zavodih zaradi nemotenega izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva sklenili dogovor z ZD Šmarje pri Jelšah o zagotavljanju skupnega dežurnega mesta nujne medicinske pomoči na lokaciji ZD Šmarje pri Jelšah.

Službo nujne medicinske pomoči ZD Šentjur bodo od nedelje izvajali na lokaciji v ZD Šentjur od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure, ob koncih tedna in praznikih od 7. do 19. ure. V ZD Šmarje pri Jelšah pa ob ponedeljka do petka od 20. do 7. ure, ob koncih tedna in praznikih pa od 19. do 7. ure.

V nočnem času bo za občane Šentjurja in Dobja zagotovljena prisotnost nujnega reševalnega vozila v ZD Šentjur, kar bo zmanjšalo dostopni čas v primeru nujnega stanja na terenu.