Zdravstvo smo ljudje

V nadaljevanju preberite:

Ker je pri storitvah, tudi zdravstvenih, storitev neločljivo povezana z izvajalcem, je za kakovost, varnost in učinkovitost zdravstvenih storitev vloga kadrovske funkcije ključna. Poglejmo si njene naloge po področjih.

Kadrovska strategija prevede poslovno strategijo v kadrovske cilje in akcijsko načrtovanje ter prispeva k razvoju poslovne strategije. Pri tem je treba zagotoviti maksimalen prispevek kadrovske dejavnosti k uresničevanju poslovnih ciljev. Posledično so vsi drugi kadrovski procesi optimalno usklajeni s poslovnimi cilji. Proces identificira in opredeljuje zahteve glede človeških virov (vidike organizacijske sposobnosti in druge kadrovske procese, na primer zaposlovanje), ki so ključne za uresničevanje poslovnih ciljev, in opredeljuje ukrepe za njihovo reševanje.

Razvoj organizacijskih sposobnosti se osredotoča na razvoj organizacije, da bo sposobna izpolniti strateške poslovne cilje. Organizacijske sposobnosti je mogoče usmerjati z razvojem vodenja, organizacije, kulture in kompetenc. Določeni so cilji in prioritete za druge kadrovske procese (kadrovanje, razvoj zaposlenih, upravljanje talentov, upravljanje uspešnosti ter nagrajevanje in priznanja).