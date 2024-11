»Z zvišanjem plač lovimo zadnji vlak«

V nadaljevanju preberite:

Kaj bodo prebivalci dobili za 1,4 milijarde evrov, kolikor bo skupaj stala plačna reforma v javnem sektorju, in kako odgovarja na kritike, da dejansko ne gre za reformo, ampak le za dodatni denar v sistemu, smo vprašali glavnega vladnega pogajalca, finančnega ministra Klemna Boštjančiča.

»Povečanje plač je bilo nujno in s tem lovimo zadnji vlak, da vsaj delno ustavimo odliv zaposlenih iz javnega sektorja,« je prepričan Boštjančič, ki meni, da so vlada in sindikati dosegli dober kompromis, s katerim nihče ni povsem zadovoljen.

Zanimalo nas je, zakaj je na začetku pogajanj napovedoval, da bo na mizi vse, tudi dopusti in različni dodatki, ki so si jih posamezne poklicne skupine parcialno pridobile, na koncu pa ni bilo nič od tega.

Pojasnil nam je, kako je z evropskimi sredstvi, ki jih država lahko pričakuje – Moderen in odporen javni sektor je ukrep v načrtu za okrevanje in odpornost, ki naj bi Sloveniji, skupaj z drugimi mejniki, prihodnje leto prinesel 208 milijonov evrov. Vprašali smo še, kako bodo posredni proračunski porabniki zagotovili denar za večjo plačno maso.