Zdravstveni inšpektorat naj bi vodila umaknjena glavna inšpektorica

Minister za zdravje Janez Poklukar je sredi leta za glavno inšpektorico na Zdravstvenem inšpektoratu RS postavil Evo Kompan, a je bilo imenovanje nezakonito, zato se je morala umakniti s položaja. Na to mesto je nato kot v. d. glavne inšpektorice prišla Tatjana Frelih, a je Kompanova spet dobila vsa vodstvena pooblastila, je poročala TVS.

Vlada je epidemiologinjo na novogoriški enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Frelihovo za v. d. glavne inšpektorice imenovala 22. julija, a očitno je po poročanju Televizije Slovenija (TVS) le posodila svoje ime, izobrazbo in izkušnje. Že takoj 23. julija je namreč na Kompanovo, ki ni zdravnica, nima potrebnih izkušenj in jo je minister imenoval na zaupanje brez natečaja, prenesla vsa pooblastila, tako predstavljanje inšpektorata, koordiniranje nalog, vodenje, organiziranje in usmerjanje dela vodij območnih enot inšpektorata, podpisovanje vseh dokumentov in finance.

Napovedana prijava na inšpektorat za javni sektor

Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk je za TVS dejal, da Kompanova »de facto opravlja naloge, kakor da vodi zdravstveni inšpektorat, saj tudi hodi po območnih enotah inšpektorata, ugotavlja, kritizira ...«. Napovedal je prijavo na inšpektorat za javni sektor.

Frelihova je za TVS pojasnila, da je svojo predhodnico pooblastila zaradi učinkovitejše organizacije dela. FOTO: Blaž Samec

Frelihova je medtem za TVS pojasnila, da je svojo predhodnico pooblastila zaradi učinkovitejše organizacije dela. To, da hkrati dela na NIJZ, ji ne predstavlja ovire pri vodenju inšpektorata, ampak je po njeni oceni res nasprotno, saj je sodelovanje obeh inštitucij pri obvladovanju epidemije covida-19 zdaj bolj učinkovito.

K sodelovanju na inšpektoratu naj bi jo po njenih besedah povabil direktor NIJZ Milan Krek, ker je po razrešitvi Kompanove nastala stiska. Krek to sicer zanika.

Spremembe pogojev za glavnega inšpektorja

Frelihova za vodenje inšpektorata prejema mesečno plačo v višini 3800 evrov bruto.

Bo pa inšpektorat po novem lahko vodil kdorkoli. Vlada namreč predlaga, da med pogoji za glavnega inšpektorja ne bi bil več pogoj zdravnik z 11-letnimi izkušnjami, je še poročala TVS.

Vlada je s 30. marcem s položaja glavnega zdravstvenega inšpektorja razrešila Darka Mehikića, ki je bil izbran na razpisu za prosto delovno mesto na NIJZ, so 22. julija sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Nova glavna inšpektorica je nato po pooblastilu ministra s 1. aprilom postala Kompanova, ki je bila že prej zaposlena na inšpektoratu. A je nadzor inšpektorata za javni sektor pokazal, da jo je minister za zdravje Poklukar imenoval nezakonito.

Frelihova bo inšpektorat vodila najdlje do 22. januarja oz. do imenovanja glavnega zdravstvenega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, so še zapisali na uradu.