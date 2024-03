Zdravstveni zavodi bi lahko izgubili nekatere programe

V nadaljevanju preberite:

Zdravstvene dejavnosti, ki jih izvajalci letos ne bodo realizirali v 90 odstotkih, jim drugo leto lahko vzamejo in prenesejo na drugega izvajalca. Medtem ko se nekateri bojijo, da je to še en korak k privatizaciji zdravstva, na ministrstvu za zdravje mirijo, da želijo s tem zgolj povečati dostopnost do zdravstvenih storitev.

V SB Celje je bilo lani deset zdravstvenih dejavnosti takšnih, ki bi bile, ker niso bile realizirane v 90 odstotkih, lahko letos prenesene k drugemu izvajalcu.