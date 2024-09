Zgodbi o aktivnem državljanu politične stranke ne verjamejo

V nadaljevanju preberite:

Skupina gospodarstvenikov, ki si je nadela ime Slovenski gospodarski svet, danes organizira prvo srečanje, na katero so povabili predstavnike političnih strank in tudi tistih, ki še nastajajo. Na srečanju bo ekonomist Mojmir Mrak govoril o gospodarskih izzivih Slovenije v hitro spreminjajočem se mednarodnem okolju, organizatorji pa poudarjajo, da niso platforma nobene politične stranke. Sogovorniki iz politike o tem dvomijo, vzrok pa je Anže Logar. Na prvotnem vabilu je bil namreč naveden med nastopajočimi. Govoril naj bi o stališčih svojega društva Platforma sodelovanja do gospodarstva, nato pa so vabilo spremenili in Logar je z njega izginil.

Naše poizvedovanje med parlamentarnimi strankami je pokazalo, da se bo vabilu na današnje srečanje Slovenskega gospodarskega sveta odzvala samo NSi. Prav tako se vabilu ni odzvala zunajparlamentarna stranka Vesna.

Sogovorniki iz politike razlagajo, da se vabilu niso odzvali, ker »je jasno, kdo oziroma kaj se skriva zadaj«. Po njihovi oceni gre namreč za pripravo terena za podporo novim strankam. Po pričakovanjih bo svojo kmalu ustanovil Logar. Uvodni pozdrav bo na srečanju imel predsednik državnega zbora Marko Lotrič, ki prav tako napoveduje ustanovitev politične stranke. Kako pa svojo iniciativo pojasnjujejo organizatorji dogodka?