Zgodovina je prevečkrat predstavljena skozi moške oči

Marta Verginella je redna profesorica za občo zgodovino 19. stoletja in teorijo zgodovine na oddelku za zgodovino ljubljanske filozofske fakultete. Področje njenega preučevanja se osredotoča na zgodovino severnojadranskega prostora in vlogo žensk v zgodovini. Obe temi sta izrinjeni iz dominantnih študij – pri prvem gre za zamolčan del zgodovine v italijanskem prostoru, kjer sama sicer živi in tudi deluje, pri drugem pa za občo problematiko. Trenutno vodi evropski projekt Eirene, v okviru katerega z mednarodno ekipo raziskuje žensko prebivalstvo v tranzicijah, ki so se zvrstile v 20. stoletju. Gre za enega največjih raziskovalnih evropskih projektov s področja humanistike v Sloveniji, ki se bo končal prihodnje leto.