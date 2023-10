Zgodovinski spomin, tretja dimenzija časopisa

V članku lahko preberete:

John F. Kennedy je bil ubit 22. novembra 1963 v Dallasu ob 12.30 po lokalnem času. V srednji Evropi je bilo pol osmih zvečer. Novica o umoru predsednika ZDA je do srednje Evrope prišla ob osmih zvečer. Vprašanje, kaj bo na naslovnici časopisa, si v redakciji prvič postavijo v jutranjih urah. Drugič si vprašanje postavijo na popoldanskem sestanku. Do večera je načrt pogosto postavljen na glavo. Triindvajsetega novembra 1963 so uredništva zvečer podirala naslovnice in delala do zgodnjih jutranjih ur.

Takrat 43-letni Dušan Benko je vodenje uredništva Dela prevzel natančko 22. novembra 1963. Takoj se je lotil posla, čeprav njegovo ime na naslovnici še ni bilo vpisano v rubriko 'odgovorni urednik'. Potem se je zgodilo. »Storjen je bil zločin, ki je narekoval posebno izdajo našega dnevnika,« za zapisal v spominih.