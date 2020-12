Zgolj energetske prenove so nespametne

V Zagrebu je spomin na močnejši potres še zelo živ, strah tudi.

FOTO: Goran Mehkek/Cropix



Prenoviti stavbe

Potresna utrditev stavb postane tema ob vsakem potresu, počasi pa utone v pozabo. FOTO: Gi Zrmk



Še se trese

Po statistikah sta najbolj ogrožena Ljubljana in Posočje. FOTO: Dejan Javornik

Seizmologi na agenciji za okolje (Arso) so v teh dneh dobili ogromno vprašanj, pa tudi več kot 7000 odgovorov prebivalcev, iz katerih izluščijo intenziteto oziroma učinek potresa na različnih območjih v Sloveniji. V preteklih nekaj dneh so na 26 potresnih opazovalnicah zaznali več sto potresnih sunkov, močnejšega spet danes zjutraj.Ljudje čutijo potrese z magnitudo 3,5 ali več, zato večine od več sto potresov v teh dneh nismo čutili, opazovalnice pa so jih zaznale, je povedaliz Arso. Gotovo pa je bilo mogoče zaznati potresni sunek zjutraj ob 6.15, ki je imel magnitudo 4,9. Slovenijo in okolico na leto sicer strese več tisočkrat.Gosar pravi, da je potresna aktivnost na svetu precej enakomerna, razlika je le v tem, kaj se trese. Pogled na potrese je namreč precej antropocentričen, vsakodnevni potresi v Tihem oceanu ne skrbijo nikogar. Če pa se enak potres sproži na gosto naseljenih območjih, bo več žrtev in večja škoda. To pa je vredno obravnave. Tudi zato je bilo marca ob šibkejšem potresu več strahu kot zdaj, epicenter potresa je bil bližje Zagrebu, kjer je spomin na lanski močnejši potres še zelo živ.»Potresi na tem območju so že povzročali škodo, o njej poročajo kar 150 let. Podoben potres kot včeraj je bil pri Petrinji že 1909. Ta moč potresa se pričakuje tudi v Ljubljani, ki jo je tako močno streslo 1895,« je včeraj povedal Gosar in opozoril, da tega ne smemo pozabiti. Karte potresov z magnitudo in intenziteto so tisto, kar daje uvid v prihodnje dogajanje. »Ne moremo špekulirati, da se potresi ne bodo več dogajali ali da se nam bodo izognili, stavbe je treba protipotresno urediti,« opozarja Gosar. Kot dodaja, je nespametno, da stavbe prenavljamo zgolj energetsko, statistike in podatki kažejo, da bo tudi Ljubljano ogrozil podoben potres, kot ga je že doživela 1895.Potresne karte so tudi edino orodje za predvidevanje potresov, Gosar trdi, da se jih ne da natančno napovedati. Povezav med potresno dejavnostjo in segrevanjem planeta niso potrdili, ravno tako je s povezavami med povečano količino vode v morjih zaradi taljenja ledu. Nekaj povezav se kaže med potresi in podzemno vodo, vendar so zelo negotove. Tega, kar napovedujejo astrologi, pa Gosar sploh ne želi komentirati.Danes so potresne opazovalnice Arso do 14. ure zaznale pet potresnih sunkov, trije jutranji, ob 6.15, 6.26 in 6.29, ki so imeli žarišče 30 do 45 kilometrov od Zagreba in 150 kilometrov od Ljubljane, so presegli magnitudo 3,5, kar pomeni, da smo jih čutili tudi v Sloveniji. Najmočnejši je bil prvi, z magnitudo 4,9, na Arso so dobili skoraj 1700 poročil o učinkih v Sloveniji. Precej manj ljudi je zaznalo tudi potresni sunek ob 9.21.