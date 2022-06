Žiga Debeljak na čelu upravnega odbora DUTB

Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v novi sestavi se je v torek sestal na prvi seji. Novi neizvršni direktorji so se seznanili s ključnimi internimi akti in obravnavali aktualne zadeve na področju poslovanja DUTB. Upravni odbor je imenoval tudi svojega predsednika; to je postal Žiga Debeljak.

Kot izhaja iz objave na spletni strani DUTB, sta namestnika predsednika upravnega odbora postala Rok Marolt in Miha Resman. V upravnem odboru je v vlogi neizvršne direktorice še Diana Milivojević, izvršni direktorji pa so Matej Pirc, Andrej Lazar in Kristina Šteblaj.

Vlada je v vlogi skupščine neizvršne direktorje DUTB imenovala prejšnji teden na svoji prvi seji. Tri dotedanje neizvršne direktorje – Gregorja Planteua, Aleksandra Lozeja in Alenko Urnaut Ropoša – je razrešila, Franci Matoz, ki je bil predsednik upravnega odbora, pa je ob imenovanju nove vlade odstopil sam.

Življenjska doba DUTB naj bi se iztekla konec letošnjega leta. Leta 2015 novelirani zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank namreč določa, da DUTB 31. decembra 2022 preneha obstajati, lahko pa ne glede na to določilo vlada predlaga DZ ukinitev DUTB tudi prej, če DUTB proda več kot 75 odstotkov prevzetih obveznosti. Ta pogoj je sicer že izpolnjen.

Pravni naslednik bo Slovenski državni holding (SDH). Pravno nasledstvo DUTB mora podrobneje urediti vlada s podzakonskim aktom po predhodnem poročanju DZ.