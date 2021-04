Zima bo še opletala z repom

V teh dneh nas je razvajalo sonce in temperature so se povzpele tudi nad 20 stopinj Celzija. Začela so se dela na vrtovih, sadna drevesa so že odprla svoje cvetove.



V prazničnih dneh pa se nam obeta poslabšanje vremena, pišejo na Agenciji za okolje.



Danes bo po napovedih vremenoslovcev še sončno na Primorskem, drugod pa se bodo že pripodili oblaki, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V soboto se bo nekoliko razjasnilo, a še vedno bodo možne krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo po večini države od 10 do 15 stopinj Celzija.



Na velikonočno nedeljo bo hladno, a k sreči sončno, pravijo meteorologi, v ponedeljek se bo nadaljevalo hladno vreme, zjutraj bodo temperature po nižinah okoli nič stopinj Celzija. V torek bo še slabše, saj se lahko meja sneženja spusti do nižin, vendar je vremenska napoved še precej negotova, pojasnjujejo na Arsu. Tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna kaže, da bo precej hladno.



Že kar nekajkrat se je v zadnjih letih zgodilo, da je obdobju toplega vremena aprila sledila izrazita ohladitev, ki je prinesla tudi pozebo.

