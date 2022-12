Žive jaslice na največjem podzemnem odru

Postojnska jama se bo tudi letos prelevila v največji, kar petkilometrski podzemni oder na svetu. Od jutri in vse do 30. decembra si bo namreč v njej tudi letos mogoče ogledati žive jaslice, ki bodo obiskovalce pod veličastnimi oboki kapnikov z barvito igro luči, vizualnih učinkov in glasbo vzdolž celotne jame popeljale skozi 18 svetopisemskih prizorov.

To bodo po pandemiji covida prve žive jaslice brez omejitev in že 32. po vrsti. V Postojnski jami pojasnjujejo, da gre za žive jaslice z najdaljšo zgodovino v Sloveniji, saj so bili prvi, ki so jih pred 34 leti postavili izven sakralnih objektov, in so največji približek originalnim jaslicam, ki jih je Frančišek Asiški za božič daljnega leta 1223 postavil v votlini v mestu Greccio, okoli 90 kilometrov severno od Rima.

Raiven v vlogi nadangela Mihaela kot zaščitnika miru; čas, da ustavimo vojno in odložimo orožje. Foto Žiga Intihar

Božično-novoletni spektakel, pri katerem sodelujejo z Magičnim gledališčem Serpentes, bo tudi letos edinstveno doživetje. V njem bodo sodelovali štirje vrhunski slovenski vokalisti - Sara Briški Cirman – Raiven, Urška Kastelic, Blaž Gantar in Anea Mercedes, prireditev pa bo sooblikovalo 100 nastopajočih; nekateri od njih v predstavi sodelujejo že več let. Prireditelji pojasnjujejo, da v jami v času živih jaslic prileti več kot 30 angelov, letos pa bo med njimi prvič modri angel Ariel v Plesni dvorani, ki skrbi za zemeljsko kraljestvo. Predstava se sklene s prizorom v Koncertni dvorani, ko ko nadangel Mihael kot zaščitnik miru simbolično odloži bojno rokavico, s čimer ponazarja, da je čas, da ustavimo vojno in odložimo orožje.

Lučke v obliki človeške ribice

Žive jaslice namreč letos potekajo pod sloganom Naj bo mir na zemlji. »Aktualne razmere v svetu kličejo po miru, po ljubezni. In mi letošnje žive jaslice posvečamo miru. Tako na površju kot tudi v podzemlju,« je pojasnil predsednik upravnega odbora Postojnska jama Marjan Batagelj. Letos bodo prvič zasvetile tudi lučke v obliki človeške ribice.

Pri jaslicah bodo sodelovali štirje vrhunski slovenski vokalisti - Sara Briški Cirman – Raiven, Urška Kastelic, Blaž Gantar in Anea Mercedes, prireditev pa bo sooblikovalo 100 nastopajočih. Foto Žiga Intihar

Predstave si bo do prihodnjega petka mogoče ogledati vsak popoldan, vstop pa bo predvidoma vsakih 15 minut. A ker je število mest omejeno, nekateri termini pa že razprodani, je priporočljivo vstopnice rezervirati vnaprej. Cena ogleda za odrasle je 33 evrov, za otroke do 19, za študente pa 27 evrov. Lani si je to doživetje v Postojnski jami ogledalo 22.000 obiskovalcev in letos pričakujejo podobno zanimanje.

Za postojnske žive jaslice se vse bolj zanimajo tudi tuji mediji, CNN pa jih je že pred nekaj leti razglasil za eno najlepših upodobitev božiča na svetu. Park Postojnska jama si z živimi jaslicami celo prizadeva postati del Unescove nesnovne kulturne dediščine. V družbi pojasnjujejo, da so na ministrstvo za kulturo glede tega že poslali predlog in da postopki glede tega za zdaj potekajo znotraj države. Na ministrstvu za kulturo so pojasnili, da so na nacionalni ravni zabeležili več predlogov nosilcev in skupnosti, ki bi se želeli potegovati za vpis na reprezentativni seznam. Večina doslej evidentiranih pobud spada na področje uprizoritev, navad in šeg, vendar po navedbah ministrstva trenutno ne teče noben formalni postopek priprave nominacije.