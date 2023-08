Znova nevihte, ki lahko še poslabšajo razmere

Po kratkem obdobju brez padavin, ko je ponekod izza oblakov pokukalo celo sonce, so dele Slovenije zajele nevihte. »Na območju Polhograjskega hribovja je nastala močnejša nevihtna celica, ki se je sedaj pomaknila nad Horjul in Brezovico. Pomika se proti vzhodu-jugovzhodu, nad Ljubljansko barje. Ob nevihti se pojavlja močnejši naliv, možni so močnejši sunki vetra in toča. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki,« so sporočili z Agencije za okolje (Arso).

»Sama intenzivnost neviht sicer ne bo tako izrazita, kot je bila v preteklih dogodkih, vendar lahko zaradi predhodne velike namočenosti terena ob močnejših sunkih vetra hitreje pride do podiranja dreves. Ob kratkotrajnih nalivih so možni hitrejši porasti hudournikov. Težave so lahko tudi z odvajanjem meteorne vode in proženjem zemeljskih plazov,« so pojasnili.

»Stacionarna nevihta je nastala v Breginjskem kotu. Postaja Breginj je v zadnje pol ure zabeležila kar 39 mm padavin, v eni uri je padlo 48 mm,« so dodali.

Takole je toča »pobelila« Cerkno.

Kot še napovedujejo na Arsu, bo jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Od torka dalje pa bo vreme bolj umirjeno, jutra bodo sveža, verjetnost večjih padavin do konca tedna je majhna. V drugi polovici tedna se bo segrelo, dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.