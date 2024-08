Zobozdravnici je grozil, da ji bo razbil zobe

Iz zdravstvenega doma Ljubljana poročajo o novem nasilnem dogodku nad zobozdravnico. Pacient je bil do zobozdravnice agresiven, pljuval jo je in žalil ter ji grozil, da ji bo razbil zobe in da jo bo poiskal tudi na domu in z njo fizično obračunal. Zobozdravnica je pobegnila iz ordinacije. Od takrat naprej je v bolniški, vse ekipe v ZD pa so še vedno v šoku, je povedal zobozdravnik Robert Kovačević. Letos so bili v ZD Ljubljana že 104 nasilni dogodki nad zdravstvenimi delavci.

Pacient, ki je bil sicer redno naročen k zobozdravnici, je bil odklonilen do predlagane terapije, saj je »imel svojo idejo, kako naj bi zdravljenje potekalo,« je navedel konkretni razlog za nasilje Kovačević. Po pogovoru z zobozdravnico se je strinjal, da bo zdravljenje potekalo tako, kot je predlagala. Zobozdravnica mu je nato, tako kot sta se dogovorila, vbrizgala z injekcijo anestetik v dlesen, da ga ne bi bolelo. Takoj po tem je pacient postal agresiven, začel je pljuvati in jo žaliti ter jo odrinil. »Agresivno je pristopil do nje, grozil ji je, da ji bo razbil zobe,« je opisal podrobnosti dogodka Kovačević.

Zdravstvene ekipe ZD Ljubljana so še vedno v šoku, nasilje povzroča stres in ne pripomore k zdravljenju, je povedal Robert Kovačević, zobozdravnik iz ZD Ljubljana.

Grozil, da bo z njo fizično obračunal

Zobozdravnica je poskušala položaj umiriti, kar pa ni bilo možno. V strahu je pobegnila v čakalnico. »tam so bili na srečo drugi pacienti, ki so ji pomagali,« je dejal Kovačević. Agresivni pacient je za tem zapustil enoto zdravstvenega doma, vmes pa grozil, da bo zobozdravnico poiskal tudi na domu in z njo fizično obračunal. »Po odhodu sta se zobozdravnica in medicinska sestra zaprli v ordinacijo do prihoda policije,« je povedal Kovačević. Dogodek je označil za nesprejemljiv: »Vzbuja strah in velik stres za celotne ekipe.« Zobozdravnica je od takrat na bolniški, strah je pri njej še vedno prisoten.

Letos že 104 nasilni dogodki v ZD Ljubljana

V ZD Ljubljana je zaposlenih 423 zdravnikov in zobozdravnikov. V letošnjem letu so doživeli že 104 nasilne dogodke, v zadnjih treh mesecih so samo v enoti Ljubljana center štirikrat morali poklicati policijo. »Razlogi so bili uničevanje pročelja stavb, nadlegovanje, grožnje s smrtjo in verbalno nasilje. To so stvari, ki rušijo zmožnost ekip pomagati pacientom. Spoštovanje in zaupanje sta osnova, temelj, predpogoj za kakršnokoli terapijo,« je pojasnil Kovačević.

Nasilje je nedopustno. »Razumem, da do pacienti, ki imajo težave, so zaskrbljeni, zafrustrirani, da mogoče pričakujejo več, kot jim lahko nudimo v danem trenutku, ampak ne moremo pristati na to, da je nasilje kakršnakoli rešitev za težave,« je poudarl.

Nasilje narašča

Nasilje nad zdravstvenimi delavci je v porastu, ocenjuje presednica zdravniške zbornice Slovenije prof. dr. Bojana Beović. Raziskva NIJZ iz leta 2019 kaže, da je kar 89 odstotkov zaposlenih v zdravstvu že doživeli nasilje. Po podatkih zbornice je bilo lani v treh največjih slovenskih bolnišnicah prijavljenih kar 700 nasilnih dogodkov, skoraj sto s fizičnim nasiljem. »Kot da so ljudje dobili dovoljenje, da se z zdravstvenim osebjem lahko slabo ravna in da bodo lahko tako urejali zdravstvo. Temu ni tako. Nasilni dogodek oteži zdravstveno obravnavo in škoduje pacientu,« je dejala. »Sočustvujem z zobozdravnico. Upam, da bo zbrala moči in pogum, da se bo vrnila v to delovno okolje, kar pa ne bo lahko,« je menila prof. Beović.

Zadnjo raziskavo o nasilju nad zdravstvenimi delavci je izvedel NIJZ leta 2019.

Sprememba kazenskega zakonika

Nasilje se ne dogaja samo nad zdravniki, pač pa tudi nad medicinskimi sestrami in drugimi zaposlenimi v zdravstvu. Da bi ljudi odvrnili od nasilja in omogočili vsem pacientom varno okolje v zdravstvenih ustanovah, ko jih potrebujejo, sta prof. Beović in družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček prejšnji mesec vložili v parlamentarno obravnavo peticijo za spremembo kazenskega zakonika. Pdpisalo jo je 7561 volivcev in volivk, podprle so jo vse tri zbornice na področju zdravstva - poleg zdravniške še lekarniška zbornica in zbornica zdravstvene nege. Zakaj prihaja do nasilja?

Pacienti so agresivni iz različnih razlogov. Foto: Dejan Javornik

»Velikokrat do nasilnih dogodkov pride, ker ZZZS določenih storitev ne plačuje. Potem se zdi, kot da je zobozdravnik tisti, ki odtegne zdravljenje. Pacienti bi se morali tega zavedati. Moj poziv je, da bi vsi začeli o zdravstvu razmišljati širše,« je enega od razlogov za nasilje pojasnila prof. Beović.

»Upam, da bo zobozdravnica zbrala moči in pogum, da se bo vrnila v to delovno okolje, kar pa ne bo lahko,« je dejala prof. dr. Bojana Beović, predsednica zdravniške zbornice Slovenije. Foto Jože Suhadolnik

Tudi žalitve Glasu ljudstva spodbujajo k nasilju

Na vprašanje novinarjev o dejavnosti Glasu ljudstva in njihovem označevanju zdravnikov za dvoživke je odgovorila, da vsako žaljivo govorjenje o zdravnikih in zdravstvenih delavcih spodbuja nasilje. »Vse skupine, ki poskušajo svoje interese uveljaviti z žaljenjem, bi se morale tega zavedati, ljudje pa razumeti, da gre v bistvu za spodbujanje k nasilju,« je poudarila prof. Bojana Beović.

Iz bližnje preteklosti

Vsako spodbujanje nasilja ali zatiskanje oči pred nasiljem v zdravstvu je odveč. Spomnimo se, da smo v Sloveniji ne tako daleč nazaj imeli že dva umora zdravnikov: leta 2007 je pacient umoril zobozdravnico ZD Ljubljana v enoti center na Kotnikovi ulici, 2016 pa je pacient umoril svojega urologa na hodniku izolske bolnišnice.