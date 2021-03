ZRC SAZU poziva k prenehanju napadov na STA

Zaposleni v Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) so napisali pismo podpore Slovenski tiskovni agenciji, v katerem so zapisali, da »z zaskrbljenostjo« spremljajo zaostrovanje napadov Urada vlade za komuniciranje (Ukom) na STA «.Opozarjajo, da je STA javni servis, ki »vestno, ažurno, dosledno in predano spremlja, oblikuje in posreduje vesti«, njihove zapise pa povzemajo številni drugi mediji, ki ne zaposlujejo dovolj novinarjev, da bi sicer lahko poročali »o tako obrobnih temah, kot je znanost«, menijo pri ZRC SAZU.Zaposleni na ZRC SAZU menijo, da teme, povezane z znanostjo, zlasti pri komercialnih medijih veljajo za obrobne, saj ne prinašajo branosti in ogledov, zaradi česar je znanost še posebej odvisna od javnih medijev. »Le takšni mediji lahko zaradi bolj ali manj stabilnega financiranja zagotavljajo poročanje o tistih dejavnostih v družbi, ki so zanjo ključnega pomena, vendar na trgu ne prinašajo dovolj dobička.«Ukinitev javnih medijev, kakršna sta STA in RTV, bi po mnenju raziskovalcev povzročila »nepopravljivo škodo v slovenski medijski krajini«. Opozarjajo, da bi znanost s tem izginila iz medijev in se preselila zgolj na ljubiteljske in nišne medije, s čimer se bo marginalizirala in obveljala za »konjiček peščice čudakov, ki si krajšajo čas s tratenjem davkoplačevalskega denarja«.Raziskovalci in znanstveniki SAZU ob »vse bolj nasilnih poskusih eliminirati medije, ki s svojim poročanjem več kot upravičujejo naziv javnega servisa«, ne morejo več molčati, so zapisali. Zaposlenim na STA izrekajo vso podporo in Ukom pozivajo, naj preneha s finančnim izčrpavanjem in grožnjami STA.STA sicer že 23 dni čaka na plačilo vlade za opravljeno javno službo, medtem pa je vlada minuli teden nadzornemu svetu STA predlagala razrešitve direktorja