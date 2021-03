10. obletnica Fukušime

11. marca 2011 je severovzhod Japonske prizadel močan potres, ki je sprožil ogromen cunami, ta pa je povzročil najhujšo jedrsko nesrečo po Černobilu.



Ob 14.46 po krajevnem času je severovzhod Japonske stresel potres z magnitudo 9,0. Žarišče potresa je bilo približno 130 kilometrov vzhodno od prefekture Miyagi na globini 24 kilometrov. Silovito tresenje tal so čutili v večjem delu države. Potres je bil tako silovit, da se je glavni japonski otok Honšu premaknil za 2,4 metra proti vzhodu, navaja STA.







Sakae Kato, ki še vedno živi v prepovedanem območju v Namieju, prefektura Fukušima, skrbi za 41 mačk v svojem domu. Po nesreči marca 2011 je začel reševati mačke, ki so jih zapustili sosedje, ki so pobegnili s kontaminiranega območja. Odločil se je, da bo pomagal mačkam, pa tudi če umre dan kasneje.



Potres je sprožil ogromen cunami, ki je japonsko obalo dosegel čez približno pol ure. Najvišji val, ki so ga izmerile naprave japonske meteorološke službe, je v prefekturi Fukušima meril 9,3 metra. Vendar so bili drugod, kjer naprave niso zmogle opraviti meritev, še bistveno višji. V mestu Ofunato so strokovnjaki na podlagi sledi na zgradbah izračunali, da se je morska gladina dvignila za 16,7 metra, poroča STA.



Cunami je udaril tudi v jedrsko elektrarno Fukušima 1, kjer so se v najhujši jedrski nesreči po Černobilu začeli taliti reaktorji, kar je povzročilo uhajanje radioaktivnih snovi. Poškodovani so bili štirje od šestih reaktorjev, eksploziji sta razdejali prvi in tretji reaktor. Desetletje po katastrofi razgradnja elektrarne počasi napreduje, celotni proces pa bo po napovedih trajal še več desetletij, navaja STA.

