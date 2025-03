Novo upanje razočaranih demokratov

Morda se bo po skorajšnjem ­razgretju carinskih vojn s svetom kaj spremenilo, toda za zdaj velik del Američanov soglaša z usmeritvijo republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Demokrati so se zaradi tega znašli na dnu. Levica­ vse bolj upa na newyorško predstavnico Alexandrio Ocasio-­Cortez, znano po odločnih levih stališčih in ­bližini ljudem.

Po nedavnih javnomnenjskih razi­skavah 44 odstotkov Američanov vidi svojo državo na pravi poti. Donald Trump dobiva največ odobravanja v karieri. Na novembrskih volitvah poraženi demokrati so še vedno v globoki krizi, po raziskavi televizijske mreže CNN je z njimi zadovoljnih komaj 29 odstotkov vprašanih – najmanj po letu 1992. To se lahko hitro spremeni, za zdaj pa demokrati vsekakor potrebujejo princa na belem konju, ki jim bo vrnil naklonjenost tradicionalnih delavskih, temnopoltih in drugih volivcev – ali morda princeso? Vse več demokratskih volivcev verjame, da jih lahko reši očitkov o elitizmu newyorška predstavnica Alexandria Ocasio-Cortez.

Vermontski senator Bernie Sanders. Foto: Kevin Dietsch Getty Images Via Afp

V javnosti skoraj ni videti in slišati dosedanjih vodilnih politikov, kot sta nekdanji predsednik Joe Biden in njegova podpredsednica ter predsedniška kandidatka Kamala Harris. Rane, ki jima jih po soglasju z nadaljnjim financiranjem Trumpove administracije povzročajo v lastnih vrstah, si ližeta demokratski senatni voditelj Chuck Schumer in Hakeem Jeffries iz predstavniškega doma. Demokrati so prej ostro obsojali republikanske poskuse zapiranja državne blagajne, za mnoge na levici pa je bila blokada tokratnega proračuna ena od redkih priložnosti za oviranje Trumpove gospodarske, družbene in zunanjepolitične ­kontrarevolucije.

Nekateri jezni demokrati se z nostalgijo spominjajo, kako je vermontski senator Bernie Sanders pred Trumpovo prvo zmago navdušil mlajše generacije Američanov, zdaj pa so mladi moški vse bolj na republikanski strani. S 83-letnim demokratičnim socialistom je opravila tedanja demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton, mnogi Američani pa še danes verjamejo, da bi lažje zmagal leta 2016. Zdaj imajo številni pomisleke zaradi njegove starosti, po Bidnu, ki pri dvainosemdesetih ni več mogel skriti let, si številni želijo mlajših obrazov. Nedavna raziskava med 500 demokrati, ki jo je prav tako objavil CNN, je pokazala prevlado 35-letne Alexandrie Ocasio-Cortez nad Kamalo Harris in Sandersom pri vprašanju temeljnih vrednot levice.

Pensilvanski senator John Fetterman. Foto: Nathan Howard/Reuters

AOC, kot kličejo hčer portoriških priseljencev, je v minulih dneh s Sandersom križarila po ZDA. Od leta 2019 predstavnica 14. newyorškega kongresnega okrožja, v katero sodita tudi delavska Queens in Bronx, je kljub diplomi iz mednarodnih odnosov in ekonomije na bostonski univerzi delala kot točajka. Leta 2018 je z lahkoto premagala desetkratnega demokratskega kongresnika Joeja Crowleyja ter vstopila v kongres kot do tedaj najmlajša ženska.

Za mnoge je hči portoriškega arhitekta in mame, ki je družinskemu proračunu pomagala kot čistilka in voznica šolskega avtobusa, najboljše nadaljevanje Sandersove dediščine. Tudi AOC se zavzema za delavsko samoupravljanje, zdrav­stveno zavarovanje Medicare za vse, brezplačne univerze, državna zagotovila za zaposlitve, lažje priseljevanje v ZDA in zeleni New deal za okolju prijazne tehnologije. Okrog sebe je zbrala podobno misleče predstavnike.

Vpliv na Bidna

Številne programe demokratske levice pa je prevzel že prejšnji predsednik Biden, volivci pa so jim po veliki draginji in prebujenskih ukazih rasne, spolne in druge pravičnosti novembra izrekli nezaupnico. Tudi med demokrati je zato vse več glasov, ki nasprotujejo nadaljnjemu pomikanju na levo. Pensilvanski senator John Fetterman meni, da se morajo zgledovati po Trumpovem prodoru med delavci, zlasti temnopoltimi in južnoameriškimi. Michiganska senatorka Elissa Slotkin, ki je v imenu demokratov odgovorila na Trumpov nastop v kongresu, je opozorila, da mora biti zaradi demokratskih in republikanskih volivcev v svojem volilnem okraju pragmatična. Kalifornijski guverner Gavin Newsom, ki je s skrajno levimi programi pomagal k eksodusu prebivalcev, se celo pojavlja v skrajno desnih podkastih.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom. Foto: Amy Sussman Getty Images Via Afp

Veliko bo odvisno od Trumpovih gospodarskih programov. Če bodo uspešni, se bodo po njih zgledovali tudi demokrati, če ne, bo AOC še bolj prevladala z izjavo, da »velikega denarja ni mogoče premagati z velikim denarjem, ampak je treba igrati drugačno igro«. Del tega je po mnenju republikanskih kritikov tudi boj proti Trumpu z demokratsko imenovanimi sodniki in celo nasiljem. Ob požigih avtomobilov tesnega sodelavca republikanskega predsednika Elona Muska je pravosodna ministrica Pam Bondi celo demokratske kongresnike posvarila pred hujskaškimi izjavami.