23. dan vojne: Telovadnice s praznimi posteljami in uničeni domovi

V Ukrajini 23. dan divja vojna. Državo je zapustilo že nekaj milijonov ljudi. Od začetka vojne je na Poljsko prispelo že več kot dva milijona beguncev iz Ukrajine, večinoma žensk in otrok, je danes sporočila poljska mejna straža.

Na Češkem so izdelali prevleke za blazino s podobo Volodimirja Zelenskega. FOTO: Stringer Reuters

Na zahodu Ukrajine so se davi oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade. Kmalu zatem je v mestu Lvov odjeknilo več eksplozij. O novih napadih, predvsem ruskega topništva, med drugim ukrajinska vojska poroča tudi iz mesta Černigov na severu države.

Nemški otroci med pripravami, da pozdravijo ukrajinske begunce. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

V Harkovu na vzhodu Ukrajine je bil menda ubit gasilec, ki je sodeloval pri gašenju nakupovalnega središča v mestu. Medtem so ponoči potekale evakuacije civilistov iz ukrajinske prestolnice Kijev.

Poškodovane stavbe v Kijevu. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Z avtobusi in avtomobili je mesto zapustilo menda več kot tisoč ljudi, so na družbenih medijih sporočili ukrajinski viri in dodali, da so evakuirani zdaj na varnem kraju.

Ranjena prebivalka Kijeva. FOTO: Stringer Reuters

Rusija v Ukrajini vse bolj napada civilno infrastrukturo, morala v ruski vojski pa se očitno slabša.

Razdejanje v Kijevu FOTO: Stringer Reuters

Evropska unija in Moldavija sta se dogovorili o napotitvi uradnikov evropske mejne agencije Frontex za pomoč pri obravnavi beguncev, ki zaradi ruske invazije množično prihajajo v to državo iz Ukrajine.

Prazne postelje za ukrajinske begunce v eni od romunskih telovadnic. FOTO: Armend Nimani/AFP

Razdejanje v Kijevu FOTO: Marko Djurica/Reuters