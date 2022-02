7,5 odstotna inflacija najvišja v štirih desetletjih

Ameriška inflacija je tudi januarja dosegala rekorde, s 7,5-odstotno letno rastjo je najvišja v zadnjih štiridesetih letih. Demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu, ki bo prejel večji del kritik za takšno eksplozijo cen, ne pomaga, da je prejšnji rekord v tem obdobju s sedmimi odstotki držala decembrska inflacija. Gre za peti zaporedni mesec z višjo od petih odstotkov.

0,6-odstotno mesečno povečanje je bilo januarja enako kot decembra, kar zmanjšuje upanje na manjše pritiske cen v prihodnjih mesecih, letna inflacija naj bi se povečala tudi februarja. Rast cen še vedno spodbujajo avtomobili, pohištvo, gospodinjski stroji in drugi izdelki, katerih ponudbo omejujejo ukrepi zaradi pandemije covida-19, pa tudi prehrambnih izdelkov, kot so meso, jajca in sadje, ter najemnin in drugega. Številni ekonomisti predvidevajo, da se bo z iztekanjem pandemije ponudba počasi izboljšala, dvomljivci pa opozarjajo na vztrajno naraščanje cen energije, na katere naj bi poleg dogajanja na svetovnih trgih vplivali nekateri okoljevarstveni ukrepi demokratske administracije. Bojijo se tudi, da bo naraščanje plač dobilo svojo lastno dinamiko.

V ZDA se dražita bencin in druga energija. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Inflacija je visoka marsikje v svetu, a je v ZDA med najvišjimi. Hitra rast cen je zasenčila druge gospodarske dosežke lanskega leta, med njimi 5,5-odstotno gospodarsko rast, tudi najhitrejšo po osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ter 1,6 milijona v zadnjih treh mesecih ustvarjenih delovnih mest. Nizka brezposelnost v kombinaciji z visoko inflacijo napoveduje odločno ukrepanje centralne banke Fed in strahovi pred visokimi obrestnimi merami se povečujejo. Previsoke lahko zatrejo rast ter povzročijo druge skrbi visoko zadolženih ZDA, potem ko je v začetku meseca ameriški javni dolg presegel trideset tisoč milijard dolarjev.