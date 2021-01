Abi Ahmed je obljubil, da bo povezal državo, a ta se kruši

V nadaljevanju preberite:

Dva meseca in pol po ofenzivi etiopskih vladnih sil v severozahodni zvezni državi Tigrej, ki je bila namenjena obračunu z Osvobodilno fronto tigrejskega ljudstva (TPLF), so razmere na strateško izrazito občutljivem območju blizu Eritreje in Sudana še vedno napete. Spopadi med vladnimi enotami in razpršenimi ostanki TPFL, ki je tri desetletja vladala državi, se marsikje na podeželju nadaljujejo. Humanitarne razmere so katastrofalne.