Absolutno razčlovečenje, ki bo ostalo nekaznovano

V nedeljo bo minilo pol leta od Hamasovega vdora iz območja Gaze v južni Izrael in morilskega pohoda, v katerem je bilo ubitih 1139 Izraelcev in zajetih okoli 200 talcev. Nemudoma je bilo popolnoma jasno, da se bo Izrael odzval s kolektivnim kaznovanjem Palestincev, in da bo količina človeškega trpljenja presegla vse, kar so Palestinci doživeli po nakbi – množičnem izgonu – leta 1948. Šest mesecev kasneje je Gaza pogorišče in največje množično morišče in hiralnica na svetu. Število žrtev izraelskega uničevanja Gaze je včeraj preseglo 33.000. Med smrtnimi žrtvami je okoli 40 odstotkov otrok.