Adidas prekinja partnerstvo z raperjem in oblikovalcem

Adidas je v torek sporočil, da prekinja sodelovanje s Kanyejem Westom in končuje morda najpomembnejše poslovno modno partnerstvo v karieri reperja in oblikovalca, potem ko je podal vrsto antisemitskih pripomb in sprejel slogan, povezan z belimi rasisti, zaradi česar so ga začeli po svetu obsojati, poroča New York Times.

Adidas, ki je začel sodelovati z raperjem Yejem, kakšrno je ime, pod katerim je Kanye West zdaj znan, pred skoraj desetletjem, je dolgo časa prenašal javne kritike reperja. Njegovo partnerstvo z Yeezyjem, Yejevim podjetjem, ki obsega superge in oblačila, je ocenjeno na milijarde, zaradi česar je med največjimi viri raperjevega bogastva.

Za Adidas je sodelovanje z Ye dalo podjetju spodbudo kreativne hladnokrvnosti in verodostojnosti, ki je pomagala privabiti sodelavce visoke mode, kot sta Gucci in Balenciaga.

»Adidas ne tolerira antisemitizma in kakršnega koli drugega sovražnega govora,« so sporočili iz podjetja. »Njegovi nedavni komentarji in dejanja so bili nesprejemljivi, sovražni in nevarni ter kršijo vrednote podjetja glede raznolikosti in vključenosti, medsebojnega spoštovanja in pravičnosti.«

Podjetje s sedežem v Nemčiji je sporočilo, da bo takoj prekinilo partnerstvo, končalo proizvodnjo izdelkov blagovne znamke Yeezy in ustavilo plačila Yeju in njegovim podjetjem. Pričakuje se, da bo ta poteza letošnji dobiček družbe zmanjašala za do 250 milijonov evrov (246 milijonov dolarjev).