Albanija bo v prihodnjih dneh prepovedala tiktok

Albanija bo v prihodnjih dneh prepovedala družbeno omrežje tiktok, so sporočile oblasti v Tirani. Kot je pojasnila ministrica za izobraževanje Ogerta Manastirliu, bodo ukrepe za izvajanje prepovedi pripravili pristojni organi v sodelovanju s ponudniki interneta in tehnološkimi platformami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Albanski premier Edi Rama je prepoved tiktoka napovedal že konec lanskega leta, potem ko je v pretepu v bližini šole v Tirani, ki se je začel s spopadom na družbenih omrežjih, umrl 14-letni učenec, drugi pa je bil ranjen. Umor je v državi sprožil razpravo med starši, psihologi in izobraževalnimi ustanovami o vplivu družbenih omrežij na mlade.

Podjetje ByteDance, ki ima v lasti tiktok, obsoja kritike premiera in albanske vlade. Po njihovem mnenju so bili posnetki, ki so bili povod za smrt najstnika, objavljeni na eni izmed drugih spletnih platform in ne na tiktoku. S potezo albanske vlade se ne strinja tudi opozicija, ki med drugim trdi, da bi prepoved pomenila kršitev pravice do svobode izražanja.

Rama je danes na družbenem omrežju X sporočil, da pogovori s tiktokom že potekajo, vlada pa se je po njegovih besedah pred sprejetjem odločitve posvetovala z več kot šestinpetdeset tisoč starši in učitelji. Napovedal je še, da bodo predstavniki tiktoka kmalu prišli v Albanijo in predstavili vrsto ukrepov za večjo varnost otrok, tudi v albanskem jeziku. »Na Kitajskem tiktok promovira, kako lahko učenci obiskujejo tečaje, kako varovati naravo, kako ohranjati tradicijo, na tiktoku zunaj Kitajske pa vidimo le svinjarijo in umazanije. Zakaj to potrebujemo?« je že lani dejal premier.

Nekatere države, med drugim Belgija, Avstrija, Irska in Danska so pred tem že prepovedale uporabo tiktoka na službenih napravah. Platforma privablja predvsem mlade z neskončnim predvajanjem kratkih videoposnetkov in ima več kot milijardo aktivnih uporabnikov po vsem svetu.