Po umoru učenca za eno leto blokirali tiktok v vsej državi

Albanski premier Edi Rama je danes sporočil, da bo vlada v začetku leta 2025 za najmanj eno leto zablokirala družbeno omrežje tiktok v državi. Obenem nameravajo zagnati programe za osveščanje učencev in pomoč staršem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Premier je med srečanjem z učitelji, starši in psihologi dejal, da tiktok predstavlja barabo v soseski. »Blokirali ga bomo za eno leto in zagnali programe, ki bodo služili izobraževanju učencev in pomagali staršem,« je dejal.

Blokado je Rama napovedal manj kot mesec dni po tem, ko je bil v pretepu v bližini šole v Tirani, ki se je začel s sporom na družbenih omrežjih, ubit 14-letni učenec, drugi pa ranjen. Umor je v državi sprožil razpravo med starši, psihologi in izobraževalnimi ustanovami o vplivu družbenih omrežij na mlade.

»Na Kitajskem tiktok promovira, kako lahko učenci obiskujejo tečaje, kako varovati naravo, kako ohranjati tradicijo, na tiktoku zunaj Kitajske pa vidimo le svinjarijo in umazanije. Zakaj to potrebujemo?« se je vprašal Rama.

Platforma privablja predvsem mlade z neskončnim predvajanjem ultrakratkih videoposnetkov in ima več kot milijardo aktivnih uporabnikov po vsem svetu.

Evropska unija sicer preiskuje platformo zaradi trditev, da je bila uporabljena za vplivanje na romunske predsedniške volitve v korist skrajno desnega kandidata.