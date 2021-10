Alojz Ihan: Za tretji odmerek bomo uporabljali samo cepiva mRNK

08.00 Avstralci s preizkušanjem hitrih antigenskih testov

07.30 Anglija: Cilj, da bodo učence cepili pred jesenskimi počitnicami, bodo težko dosegli

FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

06.00 Ihan: Za tretji odmerek samo cepiva mRNK

Minister za zdravje avstralske zvezne države Viktorijeje sporočil, da so po odobritvi uprave za terapevtsko blago naročili 2,2 milijona hitrih antigenskih testov, ki bodo del širšega spektra preizkušanja ukrepov glede odpiranja in ciljne precepljenosti države, navaja britanski Guardian. Foley je dejal, da bi to testiranje uvedli v celotnem zdravstvenem sistemu in v »tveganih okoljih«, kot so šole, otroški centri, popravni domovi in službe za nujne primere. V Viktoriji so v zadnjih 24 urah potrdili 1420 novih primerov okužb in 11 smrti zaradi covida-19, kar je največje dnevno število smrtnih primerov v državi v letošnjem letu. Že sedmi dan zapored pa je število potrjenih primerov preseglo tisoč. Medtem so iz avstralskega proizvajalca medicinskih pripomočkov Ellume sporočili, da so odpoklicali skoraj dvesto tisoč testov za covid-19 (testov za samotestiranje) v ZDA zaradi večje možnosti lažno pozitivnih rezultatov. Hitri testi tega podjetja so sicer v ZDA lani prvi prejeli dovoljenje za uporabo v nujnih primerih. Ameriška uprava za hrano in zdravila je v torek izdala opozorilo o možnosti lažno pozitivnih rezultatov pri nekaterih serijah domačega testa ellume covid-19 zaradi nedavno ugotovljene proizvodne težave, piše Reuters.Vladna prizadevanja, da bi celovito cepljenje proti covidu ponudili oziroma omogočili vsem 12- do 15-letnikom v Angliji do jesenskih počitnic, so ogrožena zaradi poročil, da zaradi visoke stopnje okužb v šolah zamujajo s programom, piše Guardian. Uradniki so za cilj precepljenosti te starostne skupine do jesenskih počitnic postavili v upanju, da bodo po tem, ko je bila Anglija deležna kritike glede zamujanja cepljenja v primerjavi z drugimi državami, to ublažila in hitro cepila učence. Do počitnic je manj kot tri tedne, zato so nekateri ravnatelji dejali, da še vedno čakajo na termin za cepljenje, spet drugi pa so se pritoževali, da cepiv morda ne bo dovolj, da bi zadostili povpraševanju po njih. Dodatne zamude pa so vse večje, ker morajo učenci, ki so bili pozitivni na covid-19, počakati najmanj 28 dni, preden se lahko cepijo – zato pa jim je treba ponuditi kasnejši termin.Imunologje za včerajšnje Odmeve povedal, da bodo pri cepljenju s tretjim oziroma poživitvenim odmerkom uporabljali samo cepiva mRNK. »Na začetku sem imel kar velike dvome o cepivih mRNK, ker se mi je zdela nova tehnologija zelo nepreizkušena. Ampak po tem, ko so prišli rezultati o učinkovitosti tega cepiva, sem postal navdušen navdušen nad njimi,« povzema MMC . Ema je dala zeleno luč za shemo cepljenja s tretjim odmerkom (ki se zdaj po novem za najranljivejše priporoča že po mesecu dni po drugem odmerku, za preostale pa po pol leta). Po njegovih besedah so zdravniki več kot zadovoljni, da imajo trdne osnovne in bodo za ta namen zagotovo uporabljali samo cepiva mRNK, dokler bodo registrirana za to uporabo.