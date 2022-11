Amazon napovedal največje odpuščanje delavcev v svoji zgodovini

Po množičnih kaotičnih odpuščanjih zaposlenih na Twitterju je danes tudi Amazon, podjetje v lasti enega najbogatejših ljudi na svetu Jeffa Bezosa, napovedalo, da bo že v tem tednu pričel z odpuščanjem okoli 10.000 delavcev, kar bo največje krčenje delovne sile v tem podjetju.

Dokončno število odpuščanj še ni znano, če pa bo ostalo pri številu 10.000, bo to predstavljalo približno manj kot odstotek Amazonove globalne delovne sile, ki šteje več kot milijon in pol delavcev. Do večine odpuščanj naj bi prišlo na oddelkih za Amazonove naprave, vključno z glasovno asistentko Alexo, ter na oddelek za maloprodajo in človeške vire, poroča New York Times.

Amazonovo načrtovano zmanjševanje števila zaposlenih v ključni sezoni prazničnih nakupov, kaže kako hitro se je zaradi krize svetovnega gospodarstva podjetje znašlo v škripcih. V začetku leta se je Amazon še boril, da bi zaposlene zadržal in v ta namen več kot podvojil zgornjo mejo denarnega nadomestila za delavce, pri čemer se je skliceval na »posebno konkurenčen trg dela«.

Amazon je v času pandemije, zaradi povečanja spletnih nabav, doživel najbolj dobičkonosno obdobje v zgodovini. V dveh letih je podvojil svojo delovno silo in dobiček usmeril v širitve. V začetku tega leta se je rast upočasnila na najnižjo stopnjo v zadnjih dveh desetletjih. Zaradi širitve se je podjetje soočalo z visokimi stroški, medtem ko so spremembe nakupovalnih navad in visoka inflacija zmanjšale prodajo, ugotavlja New York Times.

Tudi v podjetju Meta, matičnem podjetju Facebooka, so sporočili, da bodo odpustili več kot 11.000 ljudi oziroma približno 13 odstotkov zaposlenih, medtem ko je Twitter po tem, ko je podjetje prevzel Elon Musk, tako rekoč čez noč odpustil kar polovico svojih delavcev.