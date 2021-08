Amazon v primeru nevarnega blaga obljublja odškodnino

Ameriški spletni trgovec Amazon se je danes zavezal, da bo neposredno plačeval odškodnino kupcem, ki jih je poškodovalo blago z napako, kupljeno pri neodvisnih trgovcih na Amazonovi spletni trgovini Amazon.com.



Iz podjetja so sporočili, da bodo s 1. septembrom dalje izplačevali odškodninske zahtevke v višini do 1000 ameriških dolarjev za blago z napako kupljeno preko Amazon.com, kar predstavlja 80 odstotkov primerov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri Amazonu so v izjavi na svoji spletni strani zapisali, da bi lahko izplačali višje zneske v primeru, če se prodajalec ne odzove na zahtevke ali zavrne zahtevek, za katerega Amazon meni, da je veljaven.



Zaveza je prišla skoraj mesec dni po tem, ko je ameriška zvezna komisija za varnost potrošniških proizvodov CPSC tožila Amazon, da bi s tem prisilila podjetje k prevzemu odgovornosti za odpoklic nevarnih izdelkov, ki se prodajajo v tej spletni trgovini.



Med izdelki, ki bi lahko potencialno ogrožali kupce, je 24.000 pokvarjenih detektorjev ogljikovega dioksida in 400.000 sušilcev za lase, ki se prodajajo brez zadostne zaščite pred električnim udarom.



Kot so pojasnili v podjetju, bodo za pregledovanje veljavnosti odškodninskih zahtevkov uporabljali zunanje, neodvisne strokovnjake za zavarovalniške goljufije.



Prodajalcem bodo predstavili veljavne zahtevke in zavrnili neutemeljene, je poročilo Amazona po AFP povzela STA.

