Nov ameriški paket pomoči za spopad s pandemijo

Senatni republikanski voditelj Mitch McConnell. FOTO: Saul Loeb/Afp

Demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi z voditeljem večine v njem Charlesom Schumerjem. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Washington – Po dolgih strankarskih prepirih, kako Američanom ponovno olajšati spopadanje s pandemijo covida-19, so se ameriški kongresniki sinoči dogovorili o 900 milijard dolarjev težkem paketu pomoči. Večina prebivalcev bo dobila še 600 dolarjev enkratnega izplačila, dodatno bo poskrbljeno za šole, bolnišnice in majhna ter srednje velika podjetja.»Več pomoči je na poti,« je razglasil republikanski senatni voditelj. Do današnjega sprejema zakonodaje v obeh domovih ameriškega kongresa se morajo le še izogniti nenadnim oviram in Američani z manj kot 75 tisoč dolarjev letnega dohodka bodo dobili nov ček za 600 dolarjev, nekaj manj tisti z zaslužkom do 99 tisoč dolarjev. Brezposelni bodo poleg lokalnih še naprej deležni zveznega dodatka 300 dolarjev na teden. Oboje je manj kot v marčevski zakonodaji Cares, a bolj v skladu s svarili številnih ekonomistov, da bi preveč takšnih sredstev škodilo vračanju gospodarstva v čase pred pandemijo.Največji kamen spotike so bili programi centralne banke za državne in lokalne vlade, ki so bili po prepričanju republikancev zelena luč za nadaljnje neomejeno zadolževanje. Zdaj se bodo končali na zadnji dan letošnjega leta in prihodnja demokratska vlada bo morala vse morebitne nove ukrepe najprej opravičiti v kongresu. Preveč subvencij lahko škodi, verjamejo tisti, ki opozarjajo, da imajo ameriška podjetja že težave s privabljanjem delavcev. Za težave, ki se jim manjša in srednje velika ne morejo izogniti, pa bo kongres namenil še 284 milijard dolarjev. Spet bodo še posebej nagrajeni tisti, ki ne bodo odpuščali zaposlenih, potem ko Američani že žalujejo za številnimi zaprtimi restavracijami in drugimi posli.82 milijard dolarjev bodo prejele univerze in druge šole, 25 milijard bo šlo za pomoč za najemnine, da se ljudje zaradi nesposobnosti njihovega plačevanja ne bi znašli na cesti. Pomoč bodo prejeli tudi letalske družbe in železnica Amtrak, nekateri mediji in kulturne ustanove, študentje za odplačevanje dolgov ter vsi potrebni pomoči pri zagotavljanju hrane in interneta.Nova zakonodaja je predvidela tudi sredstva za razdeljevanje cepiva, ki naj končno opravi s pandemijo covida-19 . Ta je ubila že več kot 317 tisoč Američanov, s cepivi Pfizerja in Biontecha ter Moderne pa je končno videti luč na koncu tunela. »Opravite to!« je med kongresnimi pogajanji tvitnil tudi republikanski predsednikskupaj s poudarjanjem, da za pandemijo niso krivi Američani, ampak Kitajska.