Američani ubili voditelja Al Kaide Zavahirija

Ameriški predsednik Joe Biden je ocenil, da je pravici zadoščeno: z dronom obveščevalne agencija Cia so konec tedna v Kabulu ubili voditelja teroristične skupine Al Kaida Ajmana al Zavahirija. V Egiptu rojeni 71-letnik je bil desna roka ter naslednik leta 2011 ubitega Osama bin Ladna in je skupaj z njim načrtoval napad na New York in Washington z enajstega septembra 2001, pa tudi bombardiranje ameriškega rušilca USS Cole leta 2000 ter napad na ameriški ambasadi v Keniji in Tanzaniji leta 1998. Ta dejanja so kriva za tisoče ameriških smrti.

O uboju razvpitega islamskega terorista je Američane obvestil predsednik Joe Biden. Foto Pool Reuters

Biden je poudaril odločenost zasledovanja terrorističnih voditeljev ne glede na časovno oddaljenost njihovih dejanj, za obračun z Zavahirijem pa ni bila več potrebna nočna akcija posebnih vojaških sil kot pri obračunavanju z bin Ladnom. Po ameriških poročilih sta ga ubila dva »nindža« drona, ko je stal na balkonu svoje domnevno varne hiše v premožnem predelu afganistanske prestolnice, za načrtovanje akcije pa so porabili le pol leta. Ženi, hčeri in vnukom, ki so živeli z njim, se ni zgodilo nič, hiša, v kateri je živel, pa je last sodelavca notranjega ministra talibov Siradžudina Hakanija.

Na Zavahirijevo glavo je bilo razpisana tiralica z obljubo 25 milijonov dolarjev. Foto - Afp

»Tisti v svetu, ki hočete še naprej škoditi Združenim državam, poslušajte me zdaj!« je svaril Biden. »Vedno bomo pozorni in bomo ukrepali, vedno bomo naredili vse potrebno za zagotovitev varnosti Američanov doma in okrog sveta.« Demokratski predsednik je s televizijskim nastopom pokazal dovolj dobro zdravstveno stanje kljub okužbi z visurom covida-19, ki jo pravkar preboleva, s poudarjanjem ameriške odločenosti za obračun z nasprotniki pa je popravljal tudi škodo po kaotičnem umiku iz Afganistana konec lanskega avgusta. V tedanjem prikazu ameriške nekompetentnosti in nemoči so mnogi videli celo spodbudo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu za napad na Ukrajino.

Talibski vojak v bližini mesta uboja voditelja Al Kaide. Foto Stringer Reuters

Droni Hellfire »nindža«, ki naj bi po dosedanjih poročilih ubili voditelja al Kaide, nimajo eksploziva, napadenega dobesedno sesekljajo s svojimi rezili. Tako je mogoče omejiti žrtve napadov, smrt pa je dovolj strašna za opozorilo vsem, ki bi hoteli slediti pot Ajmana al Zavahirija. Predstavnik za tisk afganistanskih Talibov Zabihulah Mudžahid je potrdil napad in ga ostro obsodil kot kršitev mednarodnih načel. Ameriške obveščevalne službe so Zavahirijevo selitev v Afganistan zaznale lani, je ameriškim medijem poročal neimenovani višji ameriški obveščevalni uradnik, doslej pa ga še niso videli stopiti iz trinadstropne hiše, očitno pa si ni mogel pomagati, da ne bi stopil na njen balkon.

Po ameriških poročilih so afganistanske oblasti iz hiše v premožnem predelu Kabula, kjer živijo številni člani sedanjega režima, že odstranile Zavahirijevo družino, da bi tako prikrile lastne povezave z razvpitim islamskim teroristom. Ameriški republikanci pa spet udrihajo po lanskem umiku iz Aganistana. Kongresni voditelj Kevin McCarthy prav temu pripisuje odgovornost za ponovno dviganje glave teroristične organizacije Al Kaida, za demokratsko administracijo Joeja Bidna pa je prav obračun z Zavahirijem dokaz, da Afganistan ne bo nikoli več zatočišče protiameriških teroristov.