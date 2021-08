Američani z brezpilotnimi letali nad načrtovalce napada v Kabulu

ZDA so na vzhodu Afganistana z brezpilotnimi letali izvedle napad na enega od načrtovalcev napadov skupine Islamska država, ki je prevzela odgovornost za četrtkovo smrtonosno eksplozijo na letališču v Kabulu, je sinoči sporočila ameriška vojska.Napad z brezpilotnimi letali je ameriška vojska izvedla v provinci Nangarhar vzhodno od Kabula v bližini meje s Pakistanom, je potrdil tiskovni predstavnik ameriškega glavnega poveljstva. »Prvi znaki kažejo, da smo ubili tarčo,« je dejal. Kot je dodal, podatkov o civilnih žrtvah ni.Ameriško veleposlaništvo v Afganistanu je davi ameriškim državljanom v Kabulu izdalo novo varnostno opozorilo. Vsi ameriški državljani na vhodih in na območju ob letališču naj od tam zaradi varnostne grožnje nemudoma odidejo, so pozvali.Talibani trdijo, da so prevzeli nadzor nad delom letališča v Kabulu, vendar ZDA zatrjujejo, da letališče še vedno nadzoruje ameriška vojska, poroča britanski BBC.Na letališču v Kabulu je po poročanju tujih agencij še približno 5000 ameriških vojakov, ki pomagajo pri evakuaciji ameriških in drugih tujih državljanov ter ogroženih Afganistancev iz države. Evakuacija naj bi se končala do torka, ko se izteče rok za umik ameriških enot iz Afganistana.Odgovornost za samomorilski napad na letališču v Kabulu je prevzela skrajna skupina Islamska država oziroma njena podružnica v Afganistanu. V napadu je bilo po ameriških podatkih ubitih najmanj 85 ljudi, med njimi tudi 13 ameriških vojakov. Po nekaterih poročilih pa je bilo ubitih celo 170 ljudi. Ameriški predsednik Joe Biden je po napadu opozoril, da si bo prizadeval za maščevanje za napad.