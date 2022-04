Amerika bi lahko energetsko pomagala Evropi

V nadaljevanju preberite:

Nemška kanclerja Gerhard Schröder in Angela Merkel sta naredila marsikaj dobrega, zgodovina pa ju bo morda ocenjevala predvsem po dopuščanju katastrofalne odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Podobno nepremišljeno prevlado obnovljivih virov energije, še preden to omogočajo tehnologije, je doslej zagovarjal tudi ameriški ­demokrat Joe Biden, po ukrajinski vojni pa ima vendarle priložnost za rešitev ZDA in Evrope s tradicionalnimi.