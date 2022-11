Ameriška politična rokoborba: zdaj gre zares

V nadaljevanju preberite:

Velik del sveta se čudi dolgotrajnemu štetju v številnih ameriških volilnih okrajih, politična razmerja v prestolnici Washington pa so do novih predsedniških in kongresnih volitev čez dve leti vkopana: zelo majhna republikanska večina v predstavniškem domu se bo soočala z večjima demokratskima v senatu in Beli hiši. Vsaka stran je po svoje ujeta v monumentalno sodobno rokoborbo političnih, gospodarskih in družbenih ideologij. Vmes bodo tudi močni prosti strelci kot Donald Trump. Kako leva bo lahko ostala politika demokratskega predsednika Joeja Bidna? Kako trumpovski bo moral biti republikanski del kongresa?