Ameriške rakete za Nemčijo, na tnalu tudi Kitajska

V izjemnem prikazu nove odločenosti za zadrževanje agresivne Rusije so ZDA in Nemčija na vrhu zveze Nato v Washingtonu naznanile nameščanje ameriških raket daljšega dosega v Nemčiji. Moskva napoveduje odgovor na »novo igro«, ki je po besedah namestnika zunanjega ministra Sergeja Rjabkova »uničevalni korak za območno varnost in strateško stabilnost«, ruski imperializem v Ukrajini pa le še povečuje odločenost Nata za krepitev kolektivne obrambe.

ZDA in Nemčija so v skupnem poročilu ob robu jubilejnega vrha Nata v mestu, v katerem so ga pred 75 leti ustanovili, napovedale nameščanje raket s precej daljšim dosegom od zdaj nameščenih v Evropi. Nameščati naj bi jih začeli leta 2026. Že zdaj jih vidijo kot priprave na trajno nameščanje raket, tudi hiperzvočnih, kakršne je ruska vojska izstreljevala med nedavnim napadom na Kijev in otroško bolnišnico. Natovi voditelji, med katerimi je tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob, so prvič obtožili tudi Kitajsko, da ima pomembno vlogo pri omogočanju ruske agresije na Ukrajino.