Ameriški praznik v spomin na končanje suženjstva

Aktivistka Opal Lee (druga z leve) se že dolgo zavzema za obeležitev končanja suženjstva v ZDA. Foto Jim Watson/Afp

Gibanje "Črna življenja so pomembna" je spremenilo Ameriko. Foto Ed Jones/Afp

ZDA dobivajo nov praznik, s skoraj popolno podporo kongresa je predsednik Joe Biden na zvezni ravni povzdignil spomin na konec suženjstva. Na »Juneteenth«, kot imenujejo devetnajsti junij iz leta 1865, je general vojske severnih ameriških državv teksaškem Galvestonu obvestil še zadnje simpatizerje konfederacije južnih sužnjelastniških, da so izgubili državljansko vojno in morajo sužnje osvoboditi.Poldrugo stoletje kasneje je prejšnji republikanski predsednikgospodarsko in drugače slabše stoječe temnopolte državljane spraševal, kaj sploh še lahko izgubijo, in jim ponudil enakopravnost s poštenim deležem gospodarskega okrevanja pod njegovo taktirko. Njegov naslednik, ki so mu temnopolti demokrati dobesedno omogočili izvolitev, se je vrnil k odločenosti za popravo starih krivic. »Véliki narodi ne ignorirajo svojih najbolj bolečih trenutkov, sprejmejo jih,« je povedal med podpisovanjem zakona. »Véliki narodi ne odkorakajo stran, soočijo se z napakami, ki so jih naredili. S spominjanjem teh trenutkov bomo začeli z zdravljenjem in zrasli močnejši.«Neugodni položaj temnopolte manjšine v ameriški družbi je še posebej izpostavilo leto po smrtimed policijsko aretacijo v Minneapolisu, ki je sprožila mogočne demonstracije Američanov vseh barv kože. Prizadevanja za zvezni praznik devetnajstega junija, ki ga številni temnopolti Američani že dolgo obeležujejo, so dobila nov zagon.Številni Američani pa nasprotujejo radikalnim prepričanjem, da so bile ZDA oblikovane na suženjstvu in zaradi njega ter spominjajo na mogočne besede iz ustanovnih dokumentov, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki. Skupaj s pravico do svobode in iskanja sreče niso pomagale le k osvoboditvi ameriških sužnjev, potrjeno z življenji sto tisočev vojakov ameriškega severa, ampak so bile spodbuda za številna osvobodilna gibanja po svetu.Senat je zakonodajo potrdil soglasno, štirinajst republikanskih članov predstavniškega doma pa je glasovalo proti zaradi naziva nacionalni dan neodvisnosti. Verjamejo, da bo to povzročilo zmedo četrtemu juliju, ko Američani slavijo razglasitev neodvisnosti od Velike Britanije.