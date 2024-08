V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so v teh dnevih zahodni komentatorji še ugibali, koga si bo izbranka demokratske stranke na volitvah za ameriškega predsednika Kamala Harris izbrala za svojega podpredsedniškega kandidata, so njihovi kolegi v Rusiji in Ukrajini preučevali, kaj lahko v primeru njenega volilnega poraza pričakujejo od republikanskega predsedniškega kandidata J.D. Vancea, ki si ga je Donald Trump za partnerja v predvolilni kampanji izbral že pred dvema tednoma.