Popuščanje ameriškim pritiskom

V nadaljevanju preberite:

Vrhovna rada, kakor pravijo ukrajinskemu enodomnemu parlamentu, je na počitnicah, a ne poletnih, temveč prisilnih. Vsega skupaj je kriva nekoč proruska Ukrajinska pravoslavna cerkev (UPC), ki so ji z novim zakonom hoteli zagreniti delovanje, a so se v vladajoči stranki Sluga naroda ustrašili pritiskov z Zahoda, zlasti iz ZDA, in prejšnji teden niso hoteli še v drugo glasovati o predlogu zakona, ki je bil v prvem branju sprejet že lani oktobra. Zato je opozicija zablokirala delo parlamenta, vsa plenarna zasedanja pa so prestavljena na konec avgusta.