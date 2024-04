Ameriški veto na polnopravno članstvo Palestincev v OZN

ZDA so z vetom v varnostnem svetu preprečile polno članstvo Palestine v Združenih narodih. Po mnenju demokratskega predsednika Joeja Bidna se mora palestinska oblast, ki vlada na Zahodnem bregu, o tem dogovoriti z Izraelom, ne pa pričakovati odločitve od Svetovne organizacije. Velika Britanija in Švica sta se vzdržali, dvanajst članic varnostnega sveta s Slovenijo vred je bilo za.

Palestinci imajo v OZN že od leta 2012 status države opazovalke, za polno članstvo pa bi potrebovali blagoslov varnostnega sveta in najmanj dveh tretjin 193-članske generalne skupščine. Osnutek resolucije varnostnega sveta, ki ga je v imenu arabskih držav predlagala Alžirija, je priporočal takšno rešitev, a kljub pozivom generalnega sekretarja OZN Antónia Guterresa brez uspeha. »Zaradi nedavnih zaostritev je še bolj pomembno podpreti prizadevanja v dobri veri za trajni mir med Izraelom ter v celoti neodvisno, za življenje sposobno in suvereno palestinsko državo,« je povedal portugalski socialist. »Neuspeh napredka k rešitvi dveh držav bo le še povečal nestabilnost ter s tem tveganje za stotine milijonov ljudi na vsem območju, ki bodo še naprej živeli pod nenehno grožnjo nasilja.«

Slovenski predstavnik v varnostnem svetu veleposlanik Samuel Žbogar. Foto Eskinder Debebe Un Photo/eskinder Debebe

Smo v odločilnem trenutku krize na Bližnjem vzhodu, je v razpravi v varnostnem svetu povedal slovenski predstavnik Samuel Žbogar. »Med soočanjem z vse večjo nevarnostjo stopnjevanja območnih zaostritev ne smemo iz oči izgubiti položaja v Gazi in na Zahodnem bregu. Rad bi ponovil trdno stališče, da je prav tam glavni ključ zmanjševanja napetosti na območju.« Veleposlanik Žbogar je predlagal tri korake za umik z roba, najprej takojšnje in polno izpolnjevanje resolucij varnostnega sveta in sklepov meddržavnega sodišča. Obsodil je Hamasov napad s 7. oktobra lani in zadrževanje talcev, a tudi Izrael pozval k zmanjšanju ovir za humanitarno pomoč porušeni Gazi.

Tamkajšnje premirje je po prepričanju slovenskega predstavnika v varnostnem svetu ključni element, vse akterje pa je pozval k čim večjem zadrževanju. »Moramo ublažiti in deeskalirati položaj. Izstrelki in brezpilotna letala ne bodo naslovili korenin krize.« Podprl je politični proces do rešitve dveh držav, orisan v francoskem osnutku.

Vojaške vaje leta 2023 v Isfahanu. Foto Wana News Agency Via Reuters

»Članstvo Palestine v OZN je pomemben korak na poti k miru, krepitvi palestinskih oblasti in varnosti Izraela,« je četrtkovo glasovanje komentirala tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. »Zato obžalujem, da varnostni svet OZN ni sprejel resolucije o priporočilu za članstvo Palestine v OZN. Samo rešitev dveh držav z mirnim sobivanjem Izraelcev in Palestincev lahko zagotovi trajen mir na Bližnjem vzhodu.«

Izraelski veleposlanik v varnostnem svetu Gilad Erdan je, nasprotno, ocenil, da Palestinci ne izpolnjujejo pogojev za polno članstvo v OZN. »Komu varnostni svet daje status polnega članstva? Hamasu v Gazi? Palestinskemu islamskemu džihadu v Nablusu?« je spraševal. Polno članstvo v OZN za Palestince bi po njegovem prepričanju škodilo prihodnjemu dialogu. Ponoči so izraelski mediji poročali eksplozijah v Iranu, po nekaterih ocenah v bližini lokacije iranskega jedrskega vojaškega programa v Isfahanu.