Ameriško letalo zajel ogenj

Serija letalskih nesreč na ameriških letališčih se nadaljuje, tokrat v Denverju na srečo še na tleh. Letalo družbe American Airlines je na mednarodnem letališču prestolnice Colorada zajel ogenj in potniki so se morali zateči na krilo. Vsi so se varno spustili na tla in o ranjenih niso poročali.

Zaradi sreče v nesreči nihče ni bil ranjen. Foto: Branden Williams/Afp

Letalo Boeing 737-800 je popoldne poletelo od Colorado Springsa v smer teksaškega Dallasa, kmalu pa so zaznali nenavadne vibracije motorja in pristali v bližnjem Denverju, so sporočili pri ameriški zvezni upravi za letalstvo FAA. »Po pristanku in med pomikanjem proti letališču je v motorju izbruhnil ogenj in potnike je bilo treba evakuirati.«

V Denverju je zagorelo Boeingovo letalo. Foto: Olivier Douliery/Afp

Januarja je letalo iste družbe po trku z vojaškim helikopterjem med pristajanjem na letališču Reagan National ameriške prestolnice eksplodiralo in strmoglavilo v reko Potomac, 67 ljudi je izgubilo življenja.

172 potnikov in šest članov posadke v Denverju pristalega letala je imelo veliko več sreče, Američani pa se vendarle sprašujejo, kaj je z njihovim letalstvom. Februarja se je letalo družbe Delta na letališču Toronto obrnilo na glavo, vmes so zabeležili še nekaj nesreč manjših letal.